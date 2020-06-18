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مصطفى بكري: عودة المصريين من ليبيا لن يكون بمثابة فتح علاقات مع حكومة الوفاق.. فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:27 م
الأعلامي مصطفى بكري
الأعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المصريين الذين تعرضوا للتعذيب في ليبيا عادوا إلى أرض الوطن بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، أنه عندما تحدث القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية يسمع صوته للأخرين والكثيرون لا يجدون سوى الاستجابة، مؤكدا أن هذه هى مصر القوية التى لن تسمح أبدا أن يمس أي مصري في أي دولة بسوء. 

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار: عاد المصريون وعمت الفرحة الشعب المصري ولكن داخلنا غصة من الميليشيات الارهابية التي قامت بعملية التعذيب بموافقة ميليشيات حكومة الوفاق.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أنه لا أحد يتصور أن هذا سيكون بمثابة فتح العلاقات مع حكومة الوفاق لأن تلك الحكومة لا شرعية لها على أرض الواقع.

وقال مقدم برنامج حقائق وأسرار  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مع الوزير عباس كامل رئيس المخابرات تناول تطورات الوضع الحالى في ليبيا .
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