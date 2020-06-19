بعد إصابتها بـ كورونا.. المطربة رحمة: التعب بيزيد

كشفت المطربة رحمة عن اخر تطورات حالتها الصحية بعد اصابتها بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.





وكتبت رحمة رياض عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" أنا تعبانة جدا جدا يا جماعة وشكلي هاسبقكم والحمد لله رب العالمين ووالدتي ربنا يتولاها وجميعا آمين، أنا التعب زايد عليا جدا وخصوصا في صدري، الرئتين وضربات قلبي ونفسي.





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وأضافت "روحت النهارده لدكتور الصدر لأني تعبانة جدا، ولله الحمد قالي الفيروس نزل على الرئتين، كاتبلي على كورتيزون وأدوية للقلب لأن ضربات قلبي زايدة جدا وصوتها عالي، غير محتملة بجد ربنا مايوريش حد أبدا يا رب".





كما نشرت رحمة صورة من روشتة طبيبها المعالج والادوية التي تتناولها من اجل تحسن حالتها الصحية.



