AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد إصابتها بـ كورونا.. المطربة رحمة: التعب بيزيد

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:36 ص
رحمة
رحمة
Advertisements
شروق ابراهيم
كشفت المطربة رحمة عن اخر تطورات حالتها الصحية بعد اصابتها بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19. 

وكتبت رحمة رياض عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" أنا تعبانة جدا جدا يا جماعة وشكلي هاسبقكم والحمد لله رب العالمين ووالدتي ربنا يتولاها وجميعا آمين، أنا التعب زايد عليا جدا وخصوصا في صدري، الرئتين وضربات قلبي ونفسي.

اقرأ أيضا: 

وأضافت "روحت النهارده لدكتور الصدر لأني تعبانة جدا، ولله الحمد قالي الفيروس نزل على الرئتين، كاتبلي على كورتيزون وأدوية للقلب لأن ضربات قلبي زايدة جدا وصوتها عالي، غير محتملة بجد ربنا مايوريش حد أبدا يا رب".

كما نشرت رحمة صورة من روشتة طبيبها المعالج والادوية التي تتناولها من اجل تحسن حالتها الصحية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انفصالها عن زوجها وعودتها للقاهرة.. إصابة رحمة وأسرتها بفيروس كورونا

تعبانة جدًا وفي الرعاية المركزة.. ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها

نشرة كورونا الفنية | تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. الاشتباه في إصابة طليقة ماجد المصري بـ كورونا

تعافي إيمان العاصي وكريم قاسم.. حقن رجاء الجداوي بالبلازما.. تفاصيل إصابة النجوم بفيروس كورونا

بكاء وانهيار بعد وفاة والدته بـ كورونا.. من هو المطرب شيكو الشهير بـ أبو شكة

تطورات الحالة الصحية لـ الفنانة رجاء الجداوي

ترشيحاتنا

شاهد.. اللقطات الأولى لإطلاق النار في نيوزيلندا

عشاء فاخر ومنتجعات سياحية.. كواليس زيارة دقلو إلى إثيوبيا.. صور

بلح البحر.. تعرف على فوائده الجنسية والصحية

بمكياج يظهر ملامحها.. أروى تثير الجدل بصورة على انستجرام

هي دي الرجالة ولا بلاش.. زينة تثير الجدل بصورتها و"هي متحولة"

شروخ في بنيان سد النهضة.. اغتيال لمنع كشف فساد الحكومة.. إنشاءات سيئة الجودة..علامات استفهام بالمشروع

AdvertisementS

نقابة الاطباء تحذر من عقد امتحانات الثانوية العامة.. والتعليم: جهزنا اللجان والاسئلة لاستقبال الطلاب الاحد

بعد إغلاق 3 أشهر.. السعودية تفتح مساجد مكة المكرمة الأحد القادم

الصحة العالمية تعلن التوصل للمرحلة النهائية لاختبار 3 لقاحات لـ كورونا

خاص.. مفاجأة في أزمة الصحفية وعمرو وردة.. ديمي: أنا أحبه.. تسريب المحادثة تم بعد اختراق حسابي

الصحة: تسجيل 1218 إصابة جديدة بـ كورونا.. و88 وفاة

شروخ في بنيان سد النهضة.. اغتيال لمنع كشف فساد الحكومة.. إنشاءات سيئة الجودة..علامات استفهام بالمشروع

العدو المتآمر.. وثائق تكشف كيف ساهم أردوغان في تحريك تظاهرات الإخوان ضد مصر

مفاجأة جديدة عن الفيروس.. كورونا ينتج 10 ملايين نسخة خلال 4 أيام في الأنف

بعد تجربته على 11 ألفا و500 مريض.. طبيب مصري بلندن يكشف عن عقار فعال لـ كورونا.. فيديو

أيتن عامر تطالب متابعيها بالدعاء لرجاء الجداوي.. شاهد

الصحة توجه رسالة مهمة لمواطني المحافظات الأكثر إصابات ووفيات بكورونا

بيان رسمي.. اتحاد الكرة يعلن 3 قرارات بعد ختام اجتماعاته مع الأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

بوحشية.. فتى يشعل النار في محارب قديم عمره 91 عاما

4 أطعمة تحميك من نزلات البرد في الصيف