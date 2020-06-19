AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد إصابته بكورونا.. مصطفى درويش ينشر صورة من العزل المنزلي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:43 ص
مصطفى درويش
مصطفى درويش
Advertisements
شروق ابراهيم
أثار الفنان مصطفى درويش الجدل منذ أيام من خلال منشور بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سوء حالته صحية بعد اصابته بفيروس كورونا.

ونشر مصطفى درويش منذ قليل صورة له من العزل المنزلي وعلق قائلا :" يا رب".

اقرأ ايضا 

وكان مصطفى درويش لفت الانتباه لكل من خالطوه خلال الاسابيع الماضية انه تبين ايجابية المسحة الطبية الخاصة به وأنه اصيب بفيروس كورونا بعد ظهور الاعراض عليه. 

ويعد مصطفى درويش احدث المنضمين لقائمة النجوم المصابين بكورونا بعد رجاء الجداوي، كريم قاسم، نهال نبيل وايمان العاصي. 

يذكر ان مصطفى درويش تألق في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل بـ 100 وش ومسلسل خيانة عهد.

بعد إصابته بكورونا.. مصطفى درويش ينشر صورة من العزل المنزلي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. حفيدة رجاء الجداوي تنشر تحذيرا مهما

عشان يطلعوا كدا.. مصطفى درويش: كنت راسم شخصية فتحي وعزت في دماغي.. فيديو

كريم قاسم آخر المنضمين.. 5 نجوم بقائمة المصابين بفيروس كورونا فى شهر

بعد إصابته بكورونا.. مذيع برنامج نفسنة يطرح أغنية عن العزل المنزلي

مصطفى درويش يحذر مخالطيه: عندي اشتباه في كورونا

بعد إصابته بـ كورونا.. مصطفى درويش: الوضع من سيئ لأسوأ

ترشيحاتنا

تونس.. نواب النهضة يتعمدون خرق الحجر الصحي لنشر كورونا داخل البرلمان.. تفاصيل

قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة ريال مدريد وفالنسيا بـ الدوري الإسباني

أخبار الرياضة.. مبادرة صدى البلد للصلح بين الأهلي والزمالك.. مفاجأة في أزمة عمرو وردة.. وقرارات اتحاد الكرة بعد انتهاء اجتماعات الأندية

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على فالنسيا

مى نور الشريف تهنئ نورا بعيد ميلادها: أمي وخالتي وصديقتي

نقابة الاطباء تحذر من عقد امتحانات الثانوية العامة.. والتعليم: جهزنا اللجان والاسئلة لاستقبال الطلاب الاحد

AdvertisementS

نقابة الاطباء تحذر من عقد امتحانات الثانوية العامة.. والتعليم: جهزنا اللجان والاسئلة لاستقبال الطلاب الاحد

بعد إغلاق 3 أشهر.. السعودية تفتح مساجد مكة المكرمة الأحد القادم

الصحة: تسجيل 1218 إصابة جديدة بـ كورونا.. و88 وفاة

خاص.. مفاجأة في أزمة الصحفية وعمرو وردة.. ديمي: أنا أحبه.. تسريب المحادثة تم بعد اختراق حسابي

بعد تجربته على 11 ألفا و500 مريض.. طبيب مصري بلندن يكشف عن عقار فعال لـ كورونا.. فيديو

العدو المتآمر.. وثائق تكشف كيف ساهم أردوغان في تحريك تظاهرات الإخوان ضد مصر

مفاجأة جديدة عن الفيروس.. كورونا ينتج 10 ملايين نسخة خلال 4 أيام في الأنف

شروخ في بنيان سد النهضة.. اغتيال لمنع كشف فساد الحكومة.. إنشاءات سيئة الجودة..علامات استفهام بالمشروع

لدعمه الفكر المتطرف..إنهاء خدمة أحمد الدمنهوري بالأعلى للشئون الإسلامية

تقدم على تركيا وإسرائيل .. الجيش المصري التاسع عالميا والأول بالشرق الأوسط

الصحة توجه رسالة مهمة لمواطني المحافظات الأكثر إصابات ووفيات بكورونا

بيان رسمي.. اتحاد الكرة يعلن 3 قرارات بعد ختام اجتماعاته مع الأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وشم الجمجمة والعقرب.. دليل كامل لرسومات تاتو الرجال

قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وخطفهما الموت بفارق 5 أيام بينهما بسبب كورونا.. لقطات مؤثرة

بمكياج يظهر ملامحها.. أروى تثير الجدل بصورة على انستجرام