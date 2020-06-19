بعد إصابته بكورونا.. مصطفى درويش ينشر صورة من العزل المنزلي

أثار الفنان مصطفى درويش الجدل منذ أيام من خلال منشور بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سوء حالته صحية بعد اصابته بفيروس كورونا.





ونشر مصطفى درويش منذ قليل صورة له من العزل المنزلي وعلق قائلا :" يا رب".





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وكان مصطفى درويش لفت الانتباه لكل من خالطوه خلال الاسابيع الماضية انه تبين ايجابية المسحة الطبية الخاصة به وأنه اصيب بفيروس كورونا بعد ظهور الاعراض عليه.





ويعد مصطفى درويش احدث المنضمين لقائمة النجوم المصابين بكورونا بعد رجاء الجداوي، كريم قاسم، نهال نبيل وايمان العاصي.





يذكر ان مصطفى درويش تألق في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل بـ 100 وش ومسلسل خيانة عهد.



