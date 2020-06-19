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محافظات

للمرة الخامسة بـ حجر كفر الدوار.. إجراء عمليات ولادة قيصرية لمريضات بـ كورونا.. صور

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:37 م
إجراء عمليات ولادة
إجراء عمليات ولادة قيصرية لمريضات بفيروس كورونا..صور
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جمالات الدمنهورى
شهد مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار بمحافظة البحيرة إجراء حالتى ولادة قيصريتين لمريضتين بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ وتعد الحالتان الخامسة بالمستشفى منذ أن تم تخصيصها للحجر الصحى بقرار من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة يوم 15 من شهر أبريل الماضى.  

أعلن الدكتور ياسر زايد مدير مستشفى الحجر الصحى بالبحيرة عن قيام قسم النساء والتوليد بالمستشفى بإجراء عمليتي ولادة قيصرية لمريضتين بالحجر الصحى أنجبا بنتين أحدهما تسمى وفاء جمعة حمزة محولة من المستشفى المركزى بالمحمودية والمخصص لعزل مصابى كورونا وذلك لصعوبة حالتها الصحية والثانية فيفى حسن محمد خليل. 

وأكد مدير الحجر الصحى بكفر الدوار أن المستشفى أصبح متخصصا أيضًا في إجراء العمليات الجراحية لمصابى كورونا، لافتًا إلى استقرار الحالة الصحية للمولودتين والأمهات حيث أكدت آخر عينات التحاليل سلبية الحالة.

وأشار مدير الحجر الصحى بكفر الدوار إلى أن المستشفى شهد من قبل إجراء أول حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ بعد ١١ عاما من عدم الإنجاب يوم الإثنين الموافق أول يونيو وحالتين ولادة قيصريتين لمريضتين بالفيروس.


‌وأوضح مدير مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار أنه تم إجراء التجهيزات بغرفة العمليات والحضانة وطبيب التخدير والولادة وتحضير أكياس بلازما قبل إجراء حالتى الولادة بفترة.

وأشاد مدير الحجر الصحى بكفر الدوار بالفريق الطبى الذى أجرى عمليتى الولادة للمريضتين والذى يشهد لهم بالمزيد من الخبرة وهم كل من:" دكتورة إيمان أحمد اللقانى،دكتورة تغريد محمد النقيب نساء وتوليد ،والدكتور محمد بدوي اخصائي جراحة، دكتور عادل طلعت تخدير ،دكتور  شكرى النجار أطفال .

وذلك بمشاركة مس هويدا محمد إسماعيل ،مس أمانى أحمدالشرقاوى، ميرفت فايز جرجس ،أميرة محمود إسماعيل ،سحر عنتر عبد العزيز من هيئة تمريض المستشفى.
للمرة الخامسة بـ حجر كفر الدوار.. إجراء عمليات ولادة قيصرية لمريضات بـ كورونا.. صور
للمرة الخامسة بـ حجر كفر الدوار.. إجراء عمليات ولادة قيصرية لمريضات بـ كورونا.. صور
للمرة الخامسة بـ حجر كفر الدوار.. إجراء عمليات ولادة قيصرية لمريضات بـ كورونا.. صور
للمرة الخامسة بـ حجر كفر الدوار.. إجراء عمليات ولادة قيصرية لمريضات بـ كورونا.. صور
للمرة الخامسة بـ حجر كفر الدوار.. إجراء عمليات ولادة قيصرية لمريضات بـ كورونا.. صور
للمرة الخامسة بـ حجر كفر الدوار.. إجراء عمليات ولادة قيصرية لمريضات بـ كورونا.. صور
للمرة الخامسة بـ حجر كفر الدوار.. إجراء عمليات ولادة قيصرية لمريضات بـ كورونا.. صور
للمرة الخامسة بـ حجر كفر الدوار.. إجراء عمليات ولادة قيصرية لمريضات بـ كورونا.. صور
للمرة الخامسة بـ حجر كفر الدوار.. إجراء عمليات ولادة قيصرية لمريضات بـ كورونا.. صور
للمرة الخامسة بـ حجر كفر الدوار.. إجراء عمليات ولادة قيصرية لمريضات بـ كورونا.. صور
للمرة الخامسة بـ حجر كفر الدوار.. إجراء عمليات ولادة قيصرية لمريضات بـ كورونا.. صور
للمرة الخامسة بـ حجر كفر الدوار.. إجراء عمليات ولادة قيصرية لمريضات بـ كورونا.. صور
للمرة الخامسة بـ حجر كفر الدوار.. إجراء عمليات ولادة قيصرية لمريضات بـ كورونا.. صور
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