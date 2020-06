ألقوا الكلبشات في الأرض.. الشرطة الفرنسية توجه رسالة مهمة للمتظاهرين| فيديو

اقرأ المزيد:

أراد رجال الشرطة القول بأنهم لا يمكنهم الوقوف في وجه أي متظاهر أراد التعبير عن رأيه بحرية، خاصة بعدما حدث من استخدام القوة الغاشمة في وجه المتظاهرين المناهضين للعنصرية في الدول الأخرى بعد مقتل الأمريكي الأسود «جورج فلويد».

French police drop handcuffs in Paris in protest against crackdown on racism and use of force. https://t.co/nj91WB41wh pic.twitter.com/zGBsVZmrsI