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منوعات

ألقوا الكلبشات في الأرض.. الشرطة الفرنسية توجه رسالة مهمة للمتظاهرين| فيديو

السبت 20/يونيو/2020 - 07:48 ص
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
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عزة عاطف
اصطف رجال الشرطة الفرنسية في طابور طويل جدًا إلى جانب بعضهم البعض من أجل توجيه رسالة هامة إلى المتظاهرين المناهضين للعنصرية في بلادهم.

ظهر معنى الرسالة عندما بدأ رجال الشرطة في إلقاء "الكلبشات" على الأرض للتعبير عن احتجاجهم على استخدام العنف ضد المتظاهرين الذين خرجوا لإبداء آرائهم بسلمية في أمريكا وعدد من البلاد الأوروبية.
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ألقى رجال الشرطة الكلبشات بشكل متتالي خلال مقطع الفيديو الذي آثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل وفقًا لصحيفة ABC.

أراد رجال الشرطة القول بأنهم لا يمكنهم الوقوف في وجه أي متظاهر أراد التعبير عن رأيه بحرية، خاصة بعدما حدث من استخدام القوة الغاشمة في وجه المتظاهرين المناهضين للعنصرية في الدول الأخرى بعد مقتل الأمريكي الأسود «جورج فلويد».
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