صعقًا بالكهرباء.. شرطي أمريكي يتسبب في عاهة مستديمة لشاب أسود.. شاهد

اعتدى ضابط شرطة أمريكي على شاب قاصر أسود بالضرب المبرح مسببًا له عاهة مستديمة في وجهه، بعدما ألقى القبض عليه موجهًا له تهم بالتخريب من الدرجة الخامسة خلال واحدة من مسيرات الاحتجاج على مقتل جورج فلويد.





قالت الشرطة تبريرًا لاعتداء الضابط على الشاب الأسود بالضرب والصعق بالكهرباء بأنها ألقت القبض على الشاب البالغ من العمر 16 عامًا فقط أثناء إشعال عبوات نارية والقيام بأعمال تخريب.

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لكن هذا ما أنكرته عائلة الشاب حيث أكدا بأنه تعرض للاعتداء أثناء مروره بالطريقة صدفة عندما بدأ عدد من المتظاهرين في أعمال الشغب.





وقد اعتدى عليه الشرطي بوحشية في تلك الأثناء بالضرب والصعق حتى سقط مغشيًا عليه وتم نقله إلى المستشفى، فيما برر الشرطي فعلته بأن بنية الشاب الضخمة جعلته يخطئ في تقدير سنه.





تلقت عائلة الشاب مكالمة هاتفية من المستشفى تطلب منهم القدوم لتفقد ابنهم في حالته المأساوية، والتي نتج عنها إصابته بعاهة مستديمة في وجهه.



