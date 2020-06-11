شباب يلتقطون سيلفي مع شرطي أثناء الاعتداء عليه في بريطانيا ..فيديو

أظهرت لقطات مروعة لـ ضابط شرطة بريطاني يتلقى عدة لكمات في رأسه وهو يصارع مشتبها به على الأرض في شرق لندن أثناء الاحتجاجات التي شهدتها لندن تضامنًا مع جريمة قتل الأمريكي «جورج فلويد» قتيل العنصرية.





اعتدى عدد من المتظاهرين غير السلميين على ضابطين حاولا التحدث إلى مشتبه به في هاكني شرق لندن، وفي الوقت نفسه تجمع الحشد حول أحد الضباط، وبدأوا في توجيه اللكمات إليه، والتقاط صور السيلفي بجانبه.





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يمكن رؤية أحد المشاغبين وهو يصل وبحوزته مضرب بيسبول، بينما اعترضت مجموعة أخرى ضابطًا جاء لمساعدة زميله وفقًا للمقطع الذي نشرته "دايلي ميل".





ودانت وزيرة الداخلية «بريتي باتل»، الهجوم، واصفة إياه بأنه "مريض، صادم ومخزٍ"، مضيفة "قلبي مع الضابطين المتميزين اللذين تعرضا للهجوم العنيف المقرف".





وقال «صادق خان» عمدة لندن "إنني أدين بشدة الهجوم المشين على ضابطي شرطة العاصمة بعد ظهر اليوم، كان الضابطان الشجعان يقومان بواجبهما ويساعدان الجمهور".. نحن مدينون لهما بامتنان وأتمنى لهما الشفاء التام والسريع".



