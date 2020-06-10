لا أركع إلا لواحد.. شرطي أمريكي يرفض الركوع للمتظاهرين.. فيديو

أثار موقف شرطي أمريكي من المتظاهرين حديث الرأي العام الأمريكي بعد سلسة الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة إبان جريمة قتل «جورج فلويد» العنصرية.

وقد ظهر الضابط موجهًا حديثه إلى المتظاهرين السلميين خلال إحدى المسيرات في ولاية جورجيا، محذرًا إياهم من الانسياق وراء العنف.





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وطالبهم الضابط، بعدم الخلط بين الشرطي السيئ ، والشرطي الشريف، قائلًا: "كان من المفترض أن أكون اليوم في عطلة مع زوجتي خارج المدينة، ولكن قطعت إجازتي لأتولى حمايتكم في المسيرة".





وعلى الرغم مما قاله لهم، طالبه المتظاهرون بـ"الركوع لهم؛ لإثبات نزاهته"، وقد جاءهم رد الشرطي حاسمًا، وآثار دهشتهم، حيث قال: "أنا لا أركع إلا لواحد فقط هو الرب".





ووفقًا لـ"ديلي ميل" فقد نشر الضابط عبر حسابه في تويتر، موقفه ضد العنصرية، كما طالب متابعيه بالدعاء لأسرة جورج فلويد.



