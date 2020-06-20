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فن

مباحث النت هترد عليك .. سليمان عيد يقدم بلاغا ضد أحد متابعيه على إنستجرام

السبت 20/يونيو/2020 - 10:18 م
سليمان عيد
سليمان عيد
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سعيد فراج
أعلن الفنان سليمان عيد، عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، عن تقديمه بلاغًا لمباحث الإنترنت في أحد متابعيه، بسبب تعليق غير لائق على إحدى الصور التي نشرها. 

نشر سليمان عيد، صورة له عبر انستجرام، التقطها على طريقة السيلفي، معلقًا: «صباح الخير»، ليتفاجأ «عيد» بقيام أحد متابعيه بسبه في تعليق، قائلًا: «أعوذ بالله من الخلق الـ...». 

ولم يقم سليمان، بالرد المماثل على هذا التعليق الخارج، لكنه علق قائلًا: «أنا مش هرد عليك عشان أنا راجل محترم، أنا أخدت سكرين شوت لصفحتك ولقلة الأدب، ومباحث النت هي اللي هترد عليك».

وكان آخر أعمال سليمان عيد الفنية، مشاركته في مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا. 

وشارك في بطولة مسلسل فلانتينو إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من: دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

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صباح الخير

A post shared by Soliman Eid (@solimaneid10) on

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