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ديني

وكيل كلية أصول الدين لأئمة الصومال: مناهج الأزهر الحارس الأمين على العقيدة

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:37 م
وكيل كلية أصول الدين
وكيل كلية أصول الدين لأئمة الصومال
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محمد شحتة

أكد الدكتور  عبد الله محي عزب أستاذ العقيدة والفلسفة ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر أن الأزهر الشريف بمناهجه التي استقاها من القرآن والسنة عمل علي حماية العقيدة الإسلامية من كل تشويه، حيث أوضح خلال محاضرته لأئمة وعلماء الصومال عبر الفيديوكونفرانس ضمن الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ، أن  التعريف بعلم العقيدة هو المدخل لدراسة الفرق الكلامية المختلفة ، كما ألقي الضوء علي مناهج العقيدة الإسلامية وعلي القضايا الفقهية عند الأشاعرة والماتردية .

وأشار   إلي جهود علماء الأشاعرة في الرد علي الفرق المختلفة ، باعتبار أن الفكر الأشاعري يمثل الفكر الوسطي المعتدل.

 وقال إن الأزهر الشريف يتبني هذا الفكر الوسطي  وأن رسالته الحقيقية هي التعريف بعلوم الشرع الحنيف الذي يعد  الصمام الأمان للمجتمعات  .

 وطالب د. عزب علماء الصومال أن يكونوا قدوة في مجتمعاتهم ورسل هداية لهذا الدين الذي بنيت قواعده علي السماحة واليسر .

كما أشار إلي ضرورة العمل علي توحيد الصف وعدم الفرقة حتي تعيش المجتمعات في أمن وسلام .


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