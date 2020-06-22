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مرأة

بفستان أسود.. ديميت اوزديمير تستعرض رشاقتها في آخر إطلالاتها

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:10 م
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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آية التيجي
شاركت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت ديميت اوزديمير بإطلالة ساحرة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم.  

وارتدت ديميت اوزديمير فستان قصير باللون الأسود بتصميم الأوف شولدرز، لتبرز من رقة وجمال إطلالتها.  

وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها. 

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في وضع الماكياج ؛ حيث اكتفت فيه بوضع أحمر شفاه باللون الروز، مع وضع الماسكرا  لتبرز من جمال عينيها. 

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في إرتداء الاكسسورات؛ حيث ارتدت خواتم ناعمة على يديها باللون الذهبي، لتكتمل بذلك إطلالتها

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.. 
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Herkes bilir , denizin serinliği, yazın içimizi ısıtan sıcaklığı derken güzel bir tatilin ardından geriye harika anılar kalır ama saçlar da biraz yıpranır. Ben de herkes gibi döner dönmez hemen saçlarımı bakıma aldım. Favori ürünlerim ise belli; Pantene 3 Dakikada Mucize Krem ve argan yağlı Pantene Yağ Terapisi.💛 Pantene 3 Dakikada Mucize Krem ile 3 aylık yıpranmayı 3 dakikada onarıyor ve saçlarımı güçlendiriyorum. Ardından kuru ya da nemli fark etmeden Pantene Yağ Terapisi'nin argan yağı özüyle yazın yıpratıcı etkilerine karşı saçlarımı besliyor, parlaklık kazandırıyor ve güçlendiriyorum. Güçlü saçlarımla bu yaz benim yazım! 💛✨ @panteneturkiye Loveeeee ☀️

A post shared by Demet Özdemir (@1demetozdemir) on

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