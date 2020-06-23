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فن

باتمان أبرز أعماله.. وفاة المخرج العالمي جويل شوماخر

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:12 ص
المخرج العالمي جويل
المخرج العالمي جويل شوماخر
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سعيد فراج
توفي أمس الاثنين 22 يونيو، المخرج العالمي الشهير جويل شوماخر، عن عمر يناهز الـ80 عامًا، تاركا عددا من الأعمال الفنية الكبيرة، أبرزها سلسلة «أفلام باتمان» الشهيرة. 

ولد جويل شوماخر، في 29 أغسطس عام 1939 بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوفي أمس 22 يونيو 2020، بعد صراع طويل مع مرض السرطان. 

بدأت مسيرة جويل شوماخر، مطلع سبعينات القرن الماضي، وتحديدًا في عام 1974، وأخرج «شوماخر» وشارك في كتابة فيلم تلفزيوني تحت عنوان Virginia Hill من بطولة ديان كانون وهارفي كيتل. 

اشتهر جويل شوماخر، بأفلام الجريم، وقدم عدد كبير من الأفلام العالمية، أبرزها: «الأولاد الضائعون عام 1987، باتمان للأبد عام 1995، باتمان وروبن عام 1997، وكبينة الهاتف عام 2002». 

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