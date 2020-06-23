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فن

في عيد ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن أيمن الشيوي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:16 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يحتفل الفنان أيمن الشيوي اليوم، الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ 55، ويمتاز الشيوي بملامحه الأوروبية، وبهذه المناسبة نرصد لكم بعض المعلومات عنه.


– ولد في 23 يونيو عام (1964) بمركز أجا محافظة الدقهلية.


– حصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة قسم الإذاعة والتليفزيون عام (1986).


– حصل على بكالوريوس التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز عام (1991).


– شارك في العديد من المسلسلات والتي أبرزها:

الحفار، مخلوق اسمه المرأة، حدائق الشيطان، امرأة فوق العادة، إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان، شيخ العرب همام، الدالي، فرح العمدة، الخواجة عبد القادر، الصفعة، سرايا عابدين، كلبش 2، عائلة الحاج نعمان، قابيل وغيرهم.


– في السينما شارك في أفلام: همام في أمستردام، مع محمد هنيدي، شورت وفانلة وكاب مع أحمد السقا، جوه اللعبة مع المطرب مصطفى قمر والقرموطي في أرض النار مع أحمد آدم.


– أقام العديد من الورش الفنية لإعداد الممثل واكتشاف بعض النجوم الشابة.


– مسرحياته سجين زندا، كوبري الناموس والملك لير.


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