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فن

بـ البوستر.. ريم مصطفى تروج لمسلسلها الجديد شديد الخطورة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:38 م
ريم مصطفى
ريم مصطفى
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محمد بدران

روجت الفنانة ريم مصطفى لمسلسلها الدرامي الجديد "شديد الخطورة"، المقرر عرضه الأيام القليلة المقبلة، على تطبيق "watch it".


ونشرت ريم مصطفى، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، البوستر التشويقي لـ مسلسل "شديد الخطورة"، وعلقت عليه: "شديد الخطورة".


وينتمي مسلسل "شديد الخطورة" لدراما التشويق والحركة ويشارك في البطولة ريم مصطفى وبمشاركة الفنان الكبير رياض الخولي والفنانة ناهد رشدي ونخبة من نجوم الدراما المصرية؛ العمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على. 


وتدور أحداثه حول مهندس شاب يعمل في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية ويقوم بمطاردة عصابة محترفة ليمر بالعديد من المواقف والمواجهات شديدة الخطورة.


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#شديد_الخطورة

A post shared by Reem Moustafa (@reemmoustafaofficial) on

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