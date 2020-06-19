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فن

ريم مصطفى أول ممثلة تقدم "أكشن" حقيقى فى "شديد الخطورة"

الجمعة 19/يونيو/2020 - 05:53 م
ريم مصطفى
ريم مصطفى
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محمد نحلة
تخوض الفنانة ريم مصطفى تجربة جديدة فى الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "شديد الخطورة" المنتظر عرضه على منصة wtch it الرقمية خلال الأيام القلية المقبلة، والذى تقدم فيه دور مختلف وجديد عليها وعلى الأدوار النسائية، اذ تعد ريم أول ممثلة تقدم أكشن حقيقى من قتال مطاردات وضرب نار بهذا الشكل سواء فى السينما أو الدراما المصرية.

وقالت ريم مصطفى فى بيان صحفي، إنها قررت خوض تجربة "شديد الخطورة" تحديًا لنفسها خاصة كأول ممثلة تقدم أكشن حقيقى، مضيفة أنها قدمت كافة المشاهد بدون الاستعانة بدوبلير رغم وجود مشاهد خطرة بالفعل على حسب وصفها مشددة على أن التجربة رغم صعوبتها إلا أنها كانت ممتعة بالنسبة لها وتعتبرها اختبار كبير لها خلال لون جديد تقدم للمرة الأولى.

وأشارت ريم مصطفى إلى أنها خضعت لتمرينات قتالية والتى كانت تلعبها للمرة الأولى مضيفة أن الوقت كان ضيق على انطلاق التصوير ولم يكن هناك إمكانية لتأجيل مشاهد الآكشن  الخاصة بها، مشددة على أنها رغم صعوبة هذه التمارين إلا أنها استمتعت بها وقررت الاستمرار فيها بعد ذلك.

"شديد الخطورة" مقرر تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات ويعرض على منصة watch it  الرقمية، وبطولة أحمد العوضى وريم مصطفى ورياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.
ريم مصطفى أول ممثلة تقدم "أكشن" حقيقى فى "شديد الخطورة"
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