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فن

شديد الخطورة.. ريم مصطفى تنشر أول بوستر لمسلسلها مع أحمد العوضى

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:50 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة ريم مصطفي من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بوستر مسلسل "شديد الخطورة".

وكان البوستر يجمع بين الفنانة ريم مصطفى والنجم أحمد العوضى .

وجائت تعليقات متابعيها كالتالى :
-مستنيين المسلسل ، وأضاف أخر "واثق إنه هيطلع حلو "
وعلقت أخرى "شكله مسلسل أكشن .


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و سيعرض مسلسل "شديد الخطورة" مع الفنان أحمد العوضى، قريبًا على منصة watch it، حيث يعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك فى بطولته كل من رياض الخولى، هادى الجيار، ناهد رشدى، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفناني، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وانتاج سينرجى .


وتشارك ريم مصطفى في فيلم العنكبوت مع الفنان أحمد السقا، ويعد الفيلم من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ إنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث.


وتقابل أحمد السقا وتحدث العديد من المواقف فى إطار تشويقى أكشنولم يتم تحديد موعد طرح الفيلم بدور العرض حتى الآن.


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