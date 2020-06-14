شاهد.. ريم مصطفى تبرز رشاقتها في صالة الجيم

نشرت الفنانة ريم مصطفي ، صورة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت ريم مصطفي، داخل صالة الجيم بملابس رياضية وعلقت قائلة : "لا يمكنك التحكم في ما يحدث في الخارج ، ولكن يمكنك التحكم في ما يحدث في الداخل " .

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وتشارك ريم مصطفى في فيلم العنكبوت مع الفنان أحمد السقا، ويعد الفيلم من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ إنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث.

وتقابل أحمد السقا وتحدث العديد من المواقف فى إطار تشويقى أكشنولم يتم تحديد موعد طرح الفيلم بدور العرض حتى الآن