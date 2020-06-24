9 ساعات يوميا .. سكان المنطقة الثامنة بالشروق يستغيثون من استمرار انقطاع المياه

اشتكت السيدة مى أشرف في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المياه فى المنطقة الثامنة يالشروق منذ اليوم العاشر من شهر رمضان الماضى.





وتقول فى رسالتها : المياه لازلت منقطعة حتى الآن بمعدل 9 ساعات يوميًا، لافتة فى رسالتها إلى تقدمها بالعديد من الشكاوى عبر الخط الساخن للشركة القابضة للمياه تطالب بإعادة الضخ المنتظم للمياه، ولكن لم يتم الاستجابة.





للتواصل مع القارئة/ 01061028218

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



