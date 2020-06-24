تحديث جديد من مازدا على سيارتها CX-5.. فيديو





ومن أهم التقنيات التي ستحصل عليها نماذج مازدا جديدة هي محركات اقتصادية بسعة لتر وعزم 165 حصانا ومحركات 205 لتر وعزم 194 حصانا ومحركات جديدة بسعة لتر ونصف لتر لكنها لن تخصص للسوق الأوروبية .



أما من ناحية المظهر الخارجي ستحصل السيارات الجديدة على تعديلات طفيفة مقارنة بنماذج CX-5 الحالية، إذ سيدخل عليها لون Polymetal Grey في تصميم الهيكل.





وبالنسبة للمظهر الداخلي فسيزداد حجم الشاشة التي تعمل باللمس فيها من 7 إلى 8 بوصات وستغير المقاعد قليلا ليتداخل فيها القماش مع الجلد الصناعي . أما من ناحية المظهر الخارجي ستحصل السيارات الجديدة على تعديلات طفيفة مقارنة بنماذج CX-5 الحالية، إذ سيدخل عليها لون Polymetal Grey في تصميم الهيكل.وبالنسبة للمظهر الداخلي فسيزداد حجم الشاشة التي تعمل باللمس فيها من 7 إلى 8 بوصات وستغير المقاعد قليلا ليتداخل فيها القماش مع الجلد الصناعي .





كما ستحصل هذه السيارات الجديدة على أنظمة عزل أفضل للضوضاء الخارجية بالإضافة إلى منظومة تقلل من اهتزاز المقود أثناء السير وعلى مرايا تطوى أوتوماتيكيا بعد الخروج من السيارة بالإضافة إلى المميزات المهمة التي ستزود بها هذه السيارات أيضا هي نظام دفع رباعي أوتوماتيكي محسن للتحكم بحركة العجلات أثناء السير على الطرق الوعرة .





بعد مرور 4 سنوات على ظهور مفهوم جديد لسيارة CX-5 أصبحت بين السيارات الاكثر شهرة في العالم.. لذلك قررت مازدا إدخال تعديلات تجعل منها أكثر عملية وأقل استهلاكا للوقود.