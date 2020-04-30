شاهد إصدارًا رياضيًا محدودًا من مازدا للسوق البريطانية.. صور

اعلنت مازدا عن اصدار خاص جديد لعملائها بأسواق المملكة المتحدة والمتمثل في الكابريوليه مازدا MX-5R سبورت ، والذي يعتمد على تراث مازدا الرياضي المثير .





يتميز الاصادار الخاص MX-5 R-Sport بطلاء رمادي Polymetal ، وجنوط Rays معدنية قياس 16 بوصة فريدة من نوعها ، وأغطية مرآة بيانو سوداء وغطاء علوي رمادي ناعم ، ويهيمن على الداخل مقاعد المقصوره جلد نابا بورجوندي مع خياطة باللون الفضي مم يخلق خالة من التناغم النادر بين مقصورة السياره وتصميمها الحارجي من حيث الخطوط والألوان .





يعتمد طراز الإصدار الخاص الجديد من مازدا MX-5R سبورت على محرك Skyactiv-G يضخ قوة (130 حصانًا) سعة 1.5 لتر. كما تم تجهيز الرياضية الصغيرة وبشكل قياسي بنظام ملاحة ، و Apple CarPlay ، و Android Auto .





بالاضافة الى نظام التحكم في السرعة ، والمقاعد المدفأة ، ونظام تحكم في المناخ . ومن جانبه قال جيريمي طومسون ، المدير الإداري لشركة Mazda Motors UK ، انه مع انضمام السيارة الرياضية الجديده إلى بقية طرازات الكشف و RF في التشكيلة فسيكون لدينا الآن خيار رائع من مازدا هو Mazda MX-5 المحدثة لعام 2020. "





بالإضافة إلى R-Sport ، تتضمن مجموعة MX - 5 المحدثه لعام 2020 عشرة طرازات في المملكة المتحدة: أربع طرازات كشف ، وستة طرازات RF ويمكن الحصول على MX-5 المكشوفة من خلال الطراز SE-Lوالطراز Sport ومعهما محرك 1.5 لتر أو Sport Tech و GT Sport Tech مع محرك 2.0 لتر. وينطبق الشيء نفسه على MX-5 RF ، الذي يضيف خيار ناقل الحركة آلي للكل من Sport Tech و GT Sport Tech ومعهما يعمل محرك Skyactiv-G 2.0 بقوة 184 حصان .





وتبدأ أسعار Mazda MX-5 R-Sport من 27700 جنيه إسترليني ويمكن للعملاء الطلب من الآن ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في المملكة المتحدة بمجرد انتهاء القيود الحالية التي فرضها انتشار فيروس كورونا .