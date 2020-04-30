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سيارات

شاهد إصدارًا رياضيًا محدودًا من مازدا للسوق البريطانية.. صور

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلنت مازدا عن اصدار خاص جديد لعملائها بأسواق المملكة المتحدة  والمتمثل في الكابريوليه  مازدا MX-5R  سبورت ، والذي يعتمد على تراث مازدا الرياضي المثير .


يتميز الاصادار الخاص  MX-5 R-Sport بطلاء رمادي Polymetal ، وجنوط  Rays معدنية قياس 16 بوصة فريدة من نوعها ، وأغطية مرآة بيانو سوداء وغطاء علوي رمادي ناعم ، ويهيمن على الداخل مقاعد المقصوره  جلد نابا بورجوندي مع خياطة باللون الفضي مم يخلق خالة من التناغم النادر بين مقصورة السياره وتصميمها الحارجي من حيث الخطوط والألوان .


يعتمد طراز الإصدار الخاص الجديد من  مازدا MX-5R  سبورت  على محرك Skyactiv-G  يضخ قوة (130 حصانًا) سعة 1.5 لتر. كما تم تجهيز الرياضية الصغيرة وبشكل قياسي بنظام ملاحة ، و Apple CarPlay ، و Android Auto .


بالاضافة الى نظام التحكم في السرعة ، والمقاعد المدفأة ، ونظام تحكم في المناخ . ومن جانبه قال  جيريمي طومسون ، المدير الإداري لشركة Mazda Motors UK ، انه مع انضمام السيارة الرياضية الجديده  إلى بقية طرازات الكشف و RF في التشكيلة فسيكون لدينا الآن  خيار رائع من مازدا هو Mazda MX-5 المحدثة لعام 2020. "


بالإضافة إلى R-Sport ، تتضمن مجموعة MX - 5  المحدثه لعام 2020 عشرة طرازات في المملكة المتحدة: أربع طرازات كشف ،  وستة طرازات  RF ويمكن الحصول على MX-5 المكشوفة من خلال الطراز    SE-Lوالطراز  Sport ومعهما  محرك 1.5 لتر أو Sport Tech و GT Sport Tech مع محرك  2.0 لتر. وينطبق الشيء نفسه على MX-5 RF ، الذي يضيف خيار ناقل الحركة آلي  للكل من  Sport Tech و GT Sport Tech  ومعهما يعمل محرك Skyactiv-G 2.0 بقوة  184 حصان .


وتبدأ أسعار Mazda MX-5 R-Sport من 27700 جنيه إسترليني ويمكن للعملاء الطلب من الآن ومن  المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في المملكة المتحدة بمجرد انتهاء القيود الحالية التي فرضها انتشار فيروس كورونا .

شاهد إصدارًا رياضيًا محدودًا من مازدا للسوق البريطانية.. صور
شاهد إصدارًا رياضيًا محدودًا من مازدا للسوق البريطانية.. صور
شاهد إصدارًا رياضيًا محدودًا من مازدا للسوق البريطانية.. صور
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