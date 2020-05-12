مازدا تحاول الاقتراض للخروج من أزمة فيروس كورونا

بعد تاثير انتشار الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"ـ السلبي على الاقتصاد العالمي بشكل عام وصناعة السيارات بشكل خاص؛ ظهرت تقارير جديدة تؤكد سعى شركة مازدا للاقتراض للخروج من هذه الازمة الاقتصادية .

واوضحت شركة مزدا انها تحاول اقتراض 2.8 مليار دولار أمريكي من البنوك اليابانية الثلاثة العملاقة، ومقدمي القروض الآخرين، وذلك وفقًا لتقرير "رويترز"، وتأتي هذه المعلومات بواسطة مصدر مطلع في الشركة اليابانية.

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ومثلها مثل شركات صناعة السيارات الأخرى في الشهر أو الشهرين الماضيين، أوقفت إنتاج سياراتها بسبب الوباء، ولكن كما نعلم، كانت مبيعات مازدا ضعيفة حتى قبل أزمة الفيروس كورونا .

والبنوك الثلاثة الكبرى المذكورة في التقرير هي "مجموعة ميتسوبيشي UFJ المالية، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، ومجموعة ميزوهو المالية"، ومقدمو القروض الآخرون هم بنك التنمية الياباني وسوميتومو ميتسوي تراست هولدنجز وغيرها من المؤسسات التي لم يتم الكشف هنا، وبحسب مصدر رويترز تم بالفعل تمديد بعض القروض، وعلى الجانب الأخر، رفض مقدمو القروض وكذلك مازدا التعليق على تقارير رويترز.

ولكن مع تخفيف بعض البلدان بالفعل من إجراءات الغلق العام، قد نشهد بعض التحسن في مبيعات السيارات في الأشهر القادمة، ولكن مرة أخرى، لا يمكن معرفة حقيقة ذلك إلا مع مرور الوقت، حيث يمكن للمبيعات حتى بعد انتهاء الوباء أن تذهب في أي من الاتجاهين.