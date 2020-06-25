خاص.. رئيس الصفاقسي ساخرا من أزمة نادي القرن: كل فريق بيقيم نفسه

أكد منصف خميم رئيس نادي الصفاقسي التونسي أن أزمة نادي القرن التي أثارها نادي الزمالك، غير مفهومه.





وقال خميم لـ صدى البلد: "نادي القرن من حق النادي الأهلي طبقًا للإتحاد الإفريقي كما أعلن مؤخرًا وفتح القضية مرة أخرى غير مفهوم".





وتابع ضاحكًا:" كل فريق بيقيم نفسه حسب رغبته، الزمالك نادي كبير وهو يري أنه أحق في هذا اللقب فعليه اللجوء للجهات القانونية ".





وأضاف: "من وجهة نظري أن الأهلي نادي القرن ولا أعرف غير ذلك وكل نادي من حقه أن يقيم نفسه ويرى مصالحه التي ستفيده ".





وأختتم:" أنا أرى أن الصفاقسي أحسن نادي في تونس وهذا لا يضايق أحد فكل شخص يرى أنه متضرر عليه اللجوء للجهات الرسمية ".



