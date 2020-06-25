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رياضة

خاص.. رئيس الصفاقسي ساخرا من أزمة نادي القرن: كل فريق بيقيم نفسه

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:43 م
منصف خميم رئيس نادي
منصف خميم رئيس نادي الصفاقسي
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مجدي سلامة
أكد منصف خميم رئيس نادي الصفاقسي التونسي أن أزمة نادي القرن التي أثارها نادي الزمالك، غير مفهومه. 

وقال خميم لـ صدى البلد: "نادي القرن من حق النادي الأهلي طبقًا للإتحاد الإفريقي كما أعلن مؤخرًا وفتح القضية مرة أخرى غير مفهوم".

وتابع ضاحكًا:" كل فريق بيقيم نفسه حسب رغبته، الزمالك نادي كبير وهو يري أنه أحق في هذا اللقب فعليه اللجوء للجهات القانونية ".

وأضاف: "من وجهة نظري أن الأهلي نادي القرن ولا أعرف غير ذلك وكل نادي من حقه أن يقيم نفسه ويرى مصالحه التي ستفيده ".

وأختتم:" أنا أرى أن الصفاقسي أحسن نادي في تونس وهذا لا يضايق أحد فكل شخص يرى أنه متضرر عليه اللجوء للجهات الرسمية ".

يذكر أن نادي الزمالك علق لافتة على سور النادي تحمل شعار نادي القرن الحقيقي مما أثار الجدل من جانب الجماهير حول هذا الموضوع، كما أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الفريق الأبيض بتجهيز ملف لتقديم شكوى لدى المحكمة الرياضية.
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