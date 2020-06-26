رولا سعد تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جذابة.. شاهد

، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وكتبت معلقة على صورتها :"‏ليس من الضروري أن تجعل لنفسك مكانًا في كل قلب ‏فقلوب الناس أصبحت ضيقة..

‏حاول فقط زرع احترام ذاتك في نفوسهم، فهذا يكفي لإستمرار العلاقات...💝"