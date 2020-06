بحذاء ذي كعب عال.. اللبنانية قمر تستعرض أنوثتها فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

View this post on Instagram

#قمر🌙 هي الفتاة العذبة الحلوة،التي تأسر القلوب ببهاء طلتها ونعومتها. شخصيتها قوية وحضورها طاغي. #قمرة_الفن🦋#باربي_قمر 🥰 #amaranth