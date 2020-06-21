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فن

فيديو.. قمر تستعرض أنوثتها بالـ بكيني أثناء قضاء عطلتها

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:48 م
الفنانة قمر
الفنانة قمر
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محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية قمر جمهورها مقطع فيديو جديد على صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"


وأطلت قمر اللبنانية من خلال الفيديو وهي ترتدي ملابس السباحة "البكيني"، وظهرت وهي تستعد للنزول الى الماء، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية "Kiss My Lips"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.


وشاركت قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" والتى تجسد من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.


"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.


فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.


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