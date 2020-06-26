بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة.. حقيقة تعديل نموذج اجابة الانجليزية وإعادة توزيع الدرجات

نموذج اجابة امتحان اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة وإعادة توزيع درجات الجزئيات الصعبة.

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وقال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن الوزارة تابعت شكاوى بعض الطلاب من امتحان اللغة الاجنبية الاولى الذي أداه الطلاب أمس الخميس ، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يعقد غدا السبت اجتماع مع مقدري الدرجات و اللجنة الفنية لواضعي الامتحان، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح العينة العشوائية بوم الاحد القادم ، واجراء المناقشات اللازمة لـ الوصول إلى نموذج إجابة يتضمن جميع الإجابات المحتملة الصحيحة وإقرارها ، مع التشديد على ضرورة المرونة في التصحيح وإعلاء مصلحة الطالب يحث يأخذ كل ذي حق حقه.









وأضاف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 ، أنه بعد تصحيح العينة العشوائية سيتضح ما إذا كان هناك جزئيات صعبة لم يتمكن معظم الطلاب من حلها ام لا ، وفي هذه الحالة ستتخذ الوزارة الاجراء اللازم سواء بتعديل نموذج الاجابة أو إلغاء الجزئيات الصعبة واعادة توزيع درجاتها ، أما إذا لم تكشف العينة العشوائية عن وجود اي مشكلة جماعية فلن يتم اتخاذ اي قرارات جديدة بشأن نموذج الاجابة.









وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 ، أن الوزارة حرصت على تسليم كافة أدوات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية للسادة المعلمين المشاركين في أعمال التقدير، وذلك حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة المعلمين.



وكان قد أدى صباح أمس الخميس 25 يونيو 2020 ، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي 619 ألفا و221 طالبا/ طالبة داخل 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، حيث أدي 577 ألفا و503 طلاب/طالبات امتحان اللغة الإنجليزية، و22 ألفا و223 طالبا/ طالبة امتحان اللغة الفرنسية، و19 ألفا و495 طالبا/طالبة امتحان اللغة الألمانية.





أما عن آراء الطلاب في الامتحان ، فقد قالت الطالبة آلاء عصام، إن سؤال الاختيارات كان أغلبه عن قواعد اللغة الإنجليزية "الجرامر" وعدد محدود خاص والمفردات، على عكس المتبع في هذا السؤال.

وأضافت أن "السؤال المقالي في فرع القصة جاء صعبا وغير مفهوم، حتى أن عددا من الزميلات لم يستطعن الإجابة عنه".

