بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة.. حقيقة تعديل نموذج اجابة الانجليزية وإعادة توزيع الدرجات

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 ونائب وزير التربية والتعليم ، أنه حتى الان لم يصدر أي قرار رسمي بتعديل نموذج اجابة امتحان اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة وإعادة توزيع درجات الجزئيات الصعبة.
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وقال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن الوزارة تابعت شكاوى بعض الطلاب من امتحان اللغة الاجنبية الاولى الذي أداه الطلاب أمس الخميس ، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يعقد غدا السبت اجتماع مع مقدري الدرجات و اللجنة الفنية لواضعي الامتحان، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح العينة العشوائية بوم الاحد القادم ، واجراء المناقشات اللازمة لـ الوصول إلى نموذج إجابة يتضمن جميع الإجابات المحتملة الصحيحة وإقرارها ، مع التشديد على ضرورة المرونة في التصحيح وإعلاء مصلحة الطالب يحث يأخذ كل ذي حق حقه.
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وأضاف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 ، أنه بعد تصحيح العينة العشوائية سيتضح ما إذا كان هناك جزئيات صعبة لم يتمكن معظم الطلاب من حلها ام لا ، وفي هذه الحالة ستتخذ الوزارة الاجراء اللازم سواء بتعديل نموذج الاجابة أو إلغاء الجزئيات الصعبة واعادة توزيع درجاتها ، أما إذا لم تكشف العينة العشوائية عن وجود اي مشكلة جماعية فلن يتم اتخاذ اي قرارات جديدة بشأن نموذج الاجابة.
وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 ، أن الوزارة حرصت على تسليم كافة أدوات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية للسادة المعلمين المشاركين في أعمال التقدير، وذلك حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة المعلمين.
وكان قد أدى صباح أمس الخميس 25 يونيو 2020 ، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي 619 ألفا و221 طالبا/ طالبة داخل 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، حيث أدي 577 ألفا و503 طلاب/طالبات امتحان اللغة الإنجليزية، و22 ألفا و223 طالبا/ طالبة امتحان اللغة الفرنسية، و19 ألفا و495 طالبا/طالبة امتحان اللغة الألمانية.
أما عن آراء الطلاب في الامتحان ، فقد قالت الطالبة آلاء عصام، إن سؤال الاختيارات كان أغلبه عن قواعد اللغة الإنجليزية "الجرامر" وعدد محدود خاص والمفردات، على عكس المتبع في هذا السؤال.
وأضافت أن "السؤال المقالي في فرع القصة جاء صعبا وغير مفهوم، حتى أن عددا من الزميلات لم يستطعن الإجابة عنه".
وقالت الطالبة نسرين سعيد، إن الامتحان في مجمله جاء صعبا والأسئلة مختلفة عن نماذج امتحانات السنوات السابقة، وإن قطعة البراجراف تضمنت أسئلة صعبة وكلمات ومصطلحات معانيها لم ترد في المنهج الدراسي.
بينما قال الطالب محمد عبد الشكور إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وإن عددا محدود من الأسئلة جاء ليميز الطالب المجتهد.
واتفقت معه شيماء عاطف، فتقول إن الأسئلة جاءت مباشرة باستثناء الأسئلة التي وضعت لتميز الطالب المجتهد عن غيره، وإن الامتحان بشكل عام أتى سهلا ومن الكتاب المدرسي وإن كان يختلف عن نماذج البوكليت السابقة.
ويقول هاني أحمد، أحد طلاب الثانوية العامة: "امتحان اللغة الأجنبية اليوم كان في مستوى الطالب فوق المتميز، وكان به بعض النقاط الصعبة في أسئلة "اختر"، موضحا أن التعقيم داخل اللجان كان جيد جدا اليوم.
وأكد علي منير، أحد طلاب الثانوية العامة، أن "الامتحان كان صعبا ولم يراعِ الظروف التي تمر بها البلاد وعدم قدرتنا على المراجعة مع المدرسين بسبب انتشار فيروس كورونا، ونتمنى أن يطبق المقترح المقدم لمجلس النواب لإضافة ٥% من المجموع لطلاب الثانوية العامة".
وقال أحمد رأفت: "الامتحان كان سهلا ولكن طويل ويحتاج إلى وقت أطول للإجابة وكان من أصعب الأسئلة الموجودة به هي أسئلة اختر"، مشيرا إلى أنه يتم تعقيم الطلاب عند الدخول ولكن الدسكات تحتاج إلى تنظيف.
وبعد انتهاء الامتحان ، نشر عدد من اولياء الامور والمعلمين على فيس بوك منشورات تكشف عن اقتباس قطعة الفهم الموجودة في الامتحان من احد الكتب الخارجية ، وعبر الجميع عن استياءه من ذلك الامر مؤكدين ان ذلك يعتبر دعاية للكتاب الخارجي الذي من المؤكد انه سيباع بسعر اعلى وسيكون عليه اقبال اكثر من العام القادم بعد ان جاء منه امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة 2020.
ويذكر أنه من المقرر الأحد الموافق 28 يونيو 2020 أن يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لشعبة الرياضيات.
كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (مكفوفين) امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى)، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) و مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.