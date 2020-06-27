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سيارات

سيارات احذر منها على الطريق.. أبرزها BMW

السبت 27/يونيو/2020 - 02:26 م
سيارات احذر منها
سيارات احذر منها علي الطريق ابرزها ال BMW
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اشرف عطية
قامت مجموعة من الباحثين البريطانيين بعمل دراسة جديدة على بعض السيارات بغرض التعرف على شخصية السائقين من خلال نوع سيارتهم الخاصة، حيث تدل علامة السيارة ونوعها وحجمها وحتى لونها على طباع السائق، سواء كان شخصية عدوانية أو متهورة أو مترددة أو مرحة أو مسرعا وغاضبا، على غرار سلسلة الأفلام الشهيرة fast and furious.


وأكد الباحثون أن قائدي السيارات الفارهة ذات الفتحات الهوائية الواسعة والمصابيح الأمامية الضيقة تكون شخصيتهم من النوع المتسلط العدواني، أما قائدو السيارات الصغيرة ذات الزجاج الكبير فتكون شخصياتهم من النوع المرح الطفولي الذي يرضيهم أقل الأشياء.


وأعلنت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مؤخرًا عن إحصائية لشركة تأمين "غوكومبير" في بريطانيا، حيث كشفت أن نسبة كبيرة من السائقين المتهورين كانوا ممن يمتلكون سيارات ألمانية الصنع مثل مرسيدس وبي ام دبليو واودي، حتى أن شركة التأمين حذرت السائقين من احتمال تهور قائدي هذه السيارات أثناء القيادة على الطريق بجوارهم، ونوهت بضرورة الابتعاد عن طريقهم أثناء القيادة.


وصرحت أيضا بأن أكثر الأشخاص تقديمًا للشكاوى والمطالبات بعد وقوع الحوادث في بريطانيا، هم ملاك هذه السيارات، وأن سائقي سيارات BMW 420 D هم متصدرو قائمة الأشخاص المتهورين، فحسب الإحصائية فإنه قد جرت إدانة واحد من كل 6 أشخاص منهم 17% بتجاوز السرعة، والإشارة الحمراء، وغيرها من المخالفات المرورية التي تتسبب في حوادث مرورية.
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