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بعد تفقد الرئيس السيسي.. مكونات مجمع مستشفيات القوات المسلحة للعزل الطبي.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:28 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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كـريـم الـخـطـيـب
استعرض اللواء طبيب خالد الخولي قائد مجمع مستشفيات القوات المسلحة للعزل الطبي مكونات مجمع المستشفيات أمام الرئيس السيسي، خلال تفقده لتجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي بأرض المعارض.

وقال "الخولي" إن مجمع المستشفيات الطبي يضم بطاقة اجمالية للأسرة 4000 سرير موزعة كالآتي: عدد 4 قاعات عزل بطاقة 750 سرير ياجمالي 3000 سرير عزل، إضافة إلى عدد 5 مستشفيات منها 3 ميداني و 2 عزل بأضافة أسرة 1000  سرير إقامة منها 40 سرير رعاية مركزة مجهزة بـ 24 جهاز تنفس صناعي.

وأضاف قائد مجمع مستشفيات القوات المسلحة للعزل الصحي، أن المستشفيات مجهزة مدعمة بعدد 3 غرف عمليات و3 وحدات أشعة و3 معامل تحاليل طبية.

وأوضح أن إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة قامت بالتعاون مع هيئة الإمداد والتمويل والهيئة الهندسية والشركة العربية العالمية للبصريات بمدة لا تتجاوز 15 يوما بتنفيذ وتجهيز بمستشفى ميدني و2 مستشفى عزل بخبرات وإمكانات مصرية 100% .

وأشار إلى أن المستشفيات الميدينية مكونة من عدد 17 خيمة تم تصنيعها من قماش معالج كيميائيا باحدث الامكانيات العلمية، و مقاوم للبكتريا والفطريات ومقاوم للحريق وعازل لتسرب المياه.

وأوضح أن جميع الخيم من الداخل مكيفة بنظام الضغط السلبي ومزودة بفلاتر لتنقية الهواء لمنع الجراثيم والميكروبات، مشيرا إلى أن الطاقة الإجمالية للأسرة عدد 200 سرير إقامة منها 11 سرير رعاية مركزة، مزودة بغرفة عمليات بطاقة عمليات يومية 15  عملية ما بين متوسطة وعمليات لدواعي إنقاذ الحياة.

وتابع أن المستشفى مدعمة بوحدة أشعة بها جهاز موجات صوتية متنقل، ومجهزة بمعمل تحاليل طبية وصيدلية، مؤكدا أن المستشفى مجهزة إداريا على أعلى مستوى ويمكنها الدفع بها للعمل في المناطق المنعزلة معتمدة على إمكانيتها الذاتية إذا لم تتوفر البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي.

وأكمل اللواء خالد الخولي أن المستشفى مجهزة بمطبخ ميداني يكفي لتغطية جميع المرضى والأطقم الطبية والإدارية، كما أنها مزودة بمغسلة وخزانات للمياه النقية بطاقة استيعاب 45 متر مكعب، بالإضافة إلى خزانات الصرف الصحي و مزود بدورات مياه متنقلة.

وشدد على أن منطقة المجمع مؤمنة طبيا بعدد 50 سيارة إسعاف رعاية مركزة ، و2 طائرة إخلاء جوي، وعناصر تطهير كيميائي ممثلة بعدد 22 عربة و تروسيكل تطهير، ومؤمنة 18 إداريا بـ 250 اتوبيس وميكروباص نقل أفراد، ومنطقة إعداد الوجبات الغذائية تكفي جميع المرضى والأطقم الطبية بالمجمع.
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