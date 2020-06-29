بنك مصر: المشروعات الصغيرة تستحوذ علي 4% من نسب الصادرات

أكد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المساهمة في تشغيل الشباب حيث يوفر 75% من فرص العمل ، ويغطي 60% من الانتاج الصناعي إلا أنه يستحوذ علي 4% فقط من نسب الصادرات مقارنة بالدول الاخري والتي يساهم فيها القطاع بنسب 60% و 70% و50% في كوريا.
واضاف "المغربي" خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال لدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية عبر الفيديو كونفرانس أن مبادرة البنك المركزي الـ200 مليارجنيه من أهم المبادرات الخاصة باتاحة التمويل حيث الزم البنوك بتخصيص نسبة 20% من أجمالي المحفظة التمويلية، مؤكدا علي ضرورة تبسيط اجراءات التمويل واتاحة التمويل غير المصرفي، وهو ما توفره مبادرة رواد النيل.
ولفت الى أن بنك مصر رفع محفظة التمويل المخصص لقطاع المشروعات الصغيرة من 2% لتتجاوز حاليا 23% من أجمالي المحفظة التمويلية، حيث ارتفعت لاكثر من 29 مليار جنيه ومن المستهدف الوصول بها إلي 35 مليار جنيه يمكن ان يستفيد منها 4.7 مليون عميل.
واشار الى أن استراتيجية البنك تتضمن الشمول المالي والمشروعات الصغيرة ونتيجة لاهتمامه بتيسيرات اجراءات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حصد العديد من الجوائز.
وأكد عاكف المغربي، أن بنك مصر بصدد إطلاق أول منتج تمويلي رقمي خلال الشهرين المقبلين حيث يمكن الحصول علي القرض من خلال التابلت للشركات الصغيرة كجزء من رقمنة البنك ومساعدة العملاء في الحصول علي التمويلات، مشيرًا أن البنك وفر تمويل مشترك لمدينة دمياط للاثاث وتمويل مجمع الروبيكي للجلود.