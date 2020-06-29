البقاء مسألة حتمية.. شكري: ملء السد بشكل أحادي يهدد مصالح دول المصب.. ويعرض الملايين لمخاطر اقتصادية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن ملء السد بشكل أحادي يهدد مصالح دول المصب ويهدد وجودها.









وأضاف شكري في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول ملف سد النهضة، أن تشغيل السد قد يكون له تأثيرات سلبية على الأمن الغذائي والبيئى والصحة العامة ويعرض الملايين إلى مخاطر اقتصادية".









وتابع سامح شكري:" موقف مصر هو التوصل لاتفاق عادل ومتوازن ومصر تحافظ على مصالح الشعب المصري و الدفاع عن البقاء مسألة حتمية، ونناشد مجلس الأمن الحفاظ على التفاوض بحسن نية للتوصل الى اتفاق".









وتابع شكري:" علينا ان نلتزم بروح التعاون فيما بيننا، ونحن جميعا منتمون إلى مجتمع واحد ومرتبطون بمصير مشترك".



