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مندوب إندونيسيا بمجلس الأمن يدعو مصر والسودان وأثيوبيا البعد عن اتخاذ خطوات أحادية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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عادل نصار
طالب مندوب إندونيسيا بمجلس الأمن، الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا الوصول لاتفاق مرضي فيما يخص أزمة سد النهضة، مشددة أنه على الجميع أن يدرك أهمية التفاوض والجوار من أجل الوصول لحل لمصلحة الجميع.
 
وأضاف في جلسة بمجلس الأمن الدولي بشأن ملف سد النهضة، مساء اليوم الاثنين، أنه ندعم عملية التفاوض وندعو جميع الأطراف للجلوس وإيجاد يؤدي إلى السلام في الأزمة، متابعا أنه ندعو جميع الأطراف البعد عن اتخاذ خطوات أحادية تأزم المسألة. 

وأكد مندوب إندونيسيا بمجلس الأمن، أن نهر النيل مصدر الحياة وعلى كل الدول الأفريقية تقديم الدعم.


 

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