فرنسا تدعو لحل أزمة سد النهضة بشكل ودي

دعا مندوب فرنسا بمجلس الأمن، مصر والسودان وإثيوبيا لاحترام اتفاق المبادئ الذي كان في 2015، موضحا أنه لابد من حل الخلافات بشكل ودي.





ووجه مندوب فرنسا بمجلس الأمن، أثناء جلسة مناقشة السد الإثيوبي، حديثه إلى مصر والسودان وإثيوبيا إلى ضرورة الوصول إلى حل، منوها بأن عدم إيجاد حل سوف يؤدي إلى توتر الإقليم.





وأثنى على الجهود المصرية والسودانية لحل الأزمة، مؤكدا أن المفاوضات التي تمت في الفترة الماضية هي خطوة في الاتجاه الصحيح لحل أزمة سد النهضة.





وتابع أنه لابد أن يكون هناك إحساس بالمسئولية، والوقوف عن الإجراءات التي تؤثر على مجرى المفاوضات.