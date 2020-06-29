AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فرنسا تدعو لحل أزمة سد النهضة بشكل ودي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 10:22 م
مندوب فرنسا
مندوب فرنسا
Advertisements
عبد الخالق صلاح
دعا مندوب فرنسا بمجلس الأمن، مصر والسودان وإثيوبيا لاحترام اتفاق المبادئ الذي كان في 2015، موضحا أنه لابد من حل الخلافات بشكل ودي. 

ووجه مندوب فرنسا بمجلس الأمن، أثناء جلسة مناقشة السد الإثيوبي، حديثه إلى مصر والسودان وإثيوبيا إلى ضرورة الوصول إلى حل، منوها بأن عدم إيجاد حل سوف يؤدي إلى توتر الإقليم.

وأثنى على الجهود المصرية والسودانية لحل الأزمة، مؤكدا أن المفاوضات التي تمت في الفترة الماضية هي خطوة في الاتجاه الصحيح لحل أزمة سد النهضة.

وتابع أنه لابد أن يكون هناك إحساس بالمسئولية، والوقوف عن الإجراءات التي تؤثر على مجرى المفاوضات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اجتماع وزاري مصري سوداني عن سد النهضة وتحرك مهم للأمم المتحدة.. خبير: مصر تعمل في ظل خطة دبلوماسية وسياسية ثابتة.. واستقرار المنطقة يتطلب قواعد واضحة وموثقة لملء وتشغيل السد

سد النهضة.. ماذا قالت الصحافة الأجنبية عن تطورات المباحثات بين مصر وإثيوبيا؟

انتصار جديد.. أمريكا تطالب إثيوبيا بتسوية عادلة بشأن سد النهضة.. وبرلمانيون: مصر لديها نوايا حسنة فى تحقيق المنفعة المشتركة.. ولم تلجأ إلى طلب الوساطة الدولية من فراغ

وزير الخارجية يوجه خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة

أحمد موسى: العالم يرى مخاطر السد الإثيوبي الفنية

رئيس الوزراء الإثيوبي: اتفقنا على إرجاء عملية ملء السد لمدة أسبوعين

ترشيحاتنا

ترقد بالعناية المركزة.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

الولايات المتحدة: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق يحل ازمة سد النهضة

الصحة: 1566 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و83 وفاة

فيديو جراف.. بشرى سارة بشأن توافر دواء كورونا في مصر

صفقة الزمالك المدوية .. دونجا يقترب من القلعة البيضاء وعبدالله السعيد خارج الحسابات

بـ فستان محتشم.. هبة مجدي تخطف الأنظار بـ لوك جديد من المكياج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية استخدام ماء الأرز لـ الشعر

أرخص علاج لأمراض الذكورة.. فوائد القرفة للرجال

حيلة ذكية ورائعة.. ضع الأرز في خزانة الملابس وشاهد النتيجة