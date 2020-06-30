كيف تتخلى عن السكريات في الطعام أثناء حظر كورونا؟

بسبب القيود خلال أوقات حظر كورونا، قمنا بالفعل بتغيير نشاطنا البدني بأكثر من النصف، ونحن نحرق سعرات حرارية أقل بكثير مقارنة بالمقدار الذي سنحرقه في وقت سابق في يوم عمل نموذجي.





هذا الأمر أكثر إثارة للقلق لأن تناولنا اليومي من الطعام قد زاد أثناء الجلوس في المنزل، سواء كان ذلك في الأكل بنهم أثناء مشاهدة البرامج التلفزيونية، أو الأكل الناتج عن التوتر بسبب القلق أو الاضطرابات العقلية.





قد يكون للوضع الحالي، الذي يبقى هنا لفترة طويلة إلى جانب القيود المفروضة على الحركة اليومية والإفراط في تناول الطعام ، بعض العواقب الوخيمة على صحتنا ووزن الجسم. ومع ذلك ، لم يفت الأوان لترتيب الأمور وفقا ل indianexpres.





في حين أن معظم الناس يبذلون جهودًا واعية لتقليل الطعام الدهني في نظامهم الغذائي، فإن السكر هو عنصر نتجاهله ونهمله، حتى جرعات القهوة و الشاي الخاصة بنا لهذا اليوم مليئة بالسكر! يمكن أن يشكل كوبان فقط من القهوة / الشاي حوالي 80 سعرة حرارية من السكر، وهو ما يعادل تقريبًا السعرات الحرارية المحروقة في المشي 2 كم! والآن، بعد أن لجأ معظم الناس إلى الخبز أثناء وجودهم في المنزل، كان السكر عنصرًا تم الإفراط في استخدامه بشكل مكثف. هذا هو السبب في أن ممارسة إبعاد السكر ، إلى جانب الإبعاد الاجتماعي ، أمر ذو أهمية قصوى ويجب أن يصبح أولوية.





وهنا يأتي دور المحليات منخفضة السعرات الحرارية مثل Sugar Free. التحلية منخفضة السعرات الحرارية هي مادة مضافة للغذاء توفر طعمًا حلوًا مثل مذاق السكر مع احتوائه على طاقة غذائية أقل بكثير من المحليات القائمة على السكر ، مما يجعلها مُحلية خالية من السعرات الحرارية أو منخفضة السعرات الحرارية (LCS). LCS عند استخدامه لتحل محل السكر في المنتجات المستهلكة في النظام الغذائي ، قد يكون مفيدًا لإدارة الوزن.





غالبًا ما تنشأ المحادثات حول سلامة التحول إلى المحليات منخفضة السعرات الحرارية وفوائدها الصحية. ومع ذلك ، فإن المحليات منخفضة السعرات الحرارية المتاحة في السوق يتم التحقيق فيها بدقة وتؤكد سلامتها من خلال العديد من الدراسات. تم التعرف على المكونات الرئيسية لبدائل السكر هذه مثل الأسبارتام والسكرالوز والستيفيا بشكل آمن من قبل FDA2 الأمريكية و JECFA3،4 ، وهي لجنة خبراء علمية دولية تدار بشكل مشترك من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية. في الهند ، تُنظم المحليات منخفضة السعرات الحرارية من قبل FSSAI وهي آمنة * للاستهلاك.





اقترح الشيف الشهير سانجيف كابور أيضًا نصائح للحفاظ على لياقته خلال هذه الأوقات العصيبة ، "فقط تأكد من أنك تتناول الطعام بشكل صحيح ، وتزويد جسمك بالتغذية المناسبة والحفاظ على رطوبته. في هذه الحالة ، على سبيل المثال ، نظرًا لأن لدي أسنان حلوة ، تأكد من استبدال السكر العادي بمنتجات خالية من السكر كلما أمكن ذلك.





حاول أيضًا أن تستهلك الكثير من السلطات والفواكه الطازجة والخضروات إذا استطعت شراءها. فهي مصدر غني بالألياف إلى جانب الفيتامينات مثل فيتامين سي وحمض الفوليك وبيتا كاروتينويد (سلائف فيتامين أ) وما إلى ذلك وهي حيوية لصحة جيدة. "





كما قدمت أخصائية التغذية الرائدة إيشي خوسلا مدخلاتها للحفاظ على النظام الغذائي للمرء ، "بما أن أجسامنا في حالة راحة ، فمن المهم أن نتذكر أن نظامنا الغذائي لا يمكن أن يكون كما كان من قبل.





نحتاج إلى تقليل عدد الوجبات وربما قصرها على وجبتين فقط. عندما تتقلص حركاتنا ، تسقط شهيتنا ، لكن الرغبة الشديدة تزداد.





لا يجب أن نستسلم لتلك الرغبة الشديدة، من المهم تقييد النظام الغذائي للمرء دون المساومة على التغذية. أدخل الأطعمة المعززة للمناعة مثل الصبار والتولسي وزيت جوز الهند في النظام الغذائي، استبدل السكر بمحليات منخفضة السعرات الحرارية واستمر في الترطيب! الحقائق الجديدة تعني أننا بحاجة إلى النظر إلى الطعام والنظام الغذائي بطريقة جديدة ".





وأخيرا ، لا بد من البقاء إيجابيا خلال هذا الوباء. يمكن أن يؤثر تناول الطعام في الوقت المحدد على يقظتك وإنتاجيتك. حاول أن تتأكد من أن هذا الإغلاق مفيد لك ويساعدك على إدراك روتينك وإعادة تقييمه وإعادة تنظيمه لتظهر أقوى وأكثر لياقة وصحة. لا تنسى الاستمرار في التعقيم!.