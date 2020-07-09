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فيديو جراف

فيديوجراف.. علماء يحذرون من وباء محتمل في الصين

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:02 م
وباء جديد في الصن
وباء جديد في الصن
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آلاء حسن
لم ينته العالم من جائحة كورونا ليكتشف العلماء سلالة جديدة من الإنفلونزا في الصين، ظهرت مؤخرًا في الخنازير ومن الممكن أن تصيب البشر.

وأكد موقع BBC News أن هذه السلالة قد تحدث جائحة جديدة والباحثون يشعرون بالقلق من انتشار الوباء بسهولة وتفشيه بسرعة في العالم وانتقال أعراضه. 

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ولمزيد من المعلومات.. شاهد فيديوجراف يوضح تفاصيل الوباء المنتشر في الصين بسبب الخنازير. 
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