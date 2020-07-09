فيديوجراف.. علماء يحذرون من وباء محتمل في الصين

لم ينته العالم من جائحة كورونا ليكتشف العلماء سلالة جديدة من الإنفلونزا في الصين، ظهرت مؤخرًا في الخنازير ومن الممكن أن تصيب البشر.
وأكد موقع BBC News أن هذه السلالة قد تحدث جائحة جديدة والباحثون يشعرون بالقلق من انتشار الوباء بسهولة وتفشيه بسرعة في العالم وانتقال أعراضه.
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وأكد موقع BBC News أن هذه السلالة قد تحدث جائحة جديدة والباحثون يشعرون بالقلق من انتشار الوباء بسهولة وتفشيه بسرعة في العالم وانتقال أعراضه.
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