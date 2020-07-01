لمرضى السكري.. كيف تحمي نفسك من كورونا ؟





قدم موقع healthline الطبي عدة نصائح هامة لمرضى السكري كي يكونوا في أمان للوقاية من فيروس كورونا ومنها :





1-الاستيقاظ مبكرًا والخلود للنوم ايضا باكر ، وتجنب السهر تماما





2- بدء اليوم بممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة في المنزل بدلًا من المكوث في السرير طيلة اليوم





3- تناول وجبة إفطار صحية تحتوي على الخضروات و الألياف وتجنب السكريات والخبز الابيض





4-تجنب تماما تناول الوجبات السريعة فهي عدو مرضي السكر





5-توقف عن تناول الطعام كوسيلة لكسر الملل او في اوقات التوتر والقلق





6-تجنب شرب العصائر المعلبة والمشروبات الغازية فهي مليئة بالسكريات





7- استبدل الخبز الابيض بالعيش الاسمر او توست الردة





8- احرص على الحصول على السكر من خلال الفواكه المختلفة فهي مغذية وتقوي المناعة وتمنح الجسم السكر المطلوب





9- إذا كنت تعاني من الأنيميا فلا بد من تناول مكملات الحديد مع تناول الحليب و البيض والبروتين بشكل معتدل





10- احرص على تناول الخضروات الورقية بكامل انواعها فهي مفيدة وتقوي المناعة .









اثبتت العديد من الدراسات والأبحاث التي أجريت مؤخرًا أن المصابين بمرض السكري هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا التاجي و مضاعفاته ، لذا تحتاج هذه الفئة تحديدًا العناية جيدًا بالنظام الغذائي اليومي دون التأثير على مستويات السكر في الدم .