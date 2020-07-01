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مرأة

لمرضى السكري.. كيف تحمي نفسك من كورونا ؟

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:30 م
صدى البلد
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رشا عوني
اثبتت العديد من الدراسات والأبحاث التي أجريت مؤخرًا أن المصابين بمرض السكري هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا التاجي و مضاعفاته ، لذا تحتاج هذه الفئة تحديدًا العناية جيدًا بالنظام الغذائي اليومي دون التأثير على مستويات السكر في الدم . 

قدم موقع healthline  الطبي عدة نصائح هامة لمرضى السكري كي يكونوا في أمان للوقاية من فيروس كورونا ومنها : 

1-الاستيقاظ مبكرًا والخلود للنوم ايضا باكر ، وتجنب السهر تماما 

2- بدء اليوم بممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة في المنزل بدلًا من المكوث في السرير طيلة اليوم 

3- تناول وجبة إفطار صحية تحتوي على الخضروات و الألياف وتجنب السكريات والخبز الابيض

4-تجنب تماما تناول الوجبات السريعة فهي عدو مرضي السكر 

5-توقف عن تناول الطعام كوسيلة لكسر الملل او في اوقات التوتر والقلق 

6-تجنب شرب العصائر المعلبة والمشروبات الغازية فهي مليئة بالسكريات 

7- استبدل الخبز الابيض بالعيش الاسمر او توست الردة 

8- احرص على الحصول على السكر من خلال الفواكه المختلفة فهي مغذية وتقوي المناعة وتمنح الجسم السكر المطلوب 

9- إذا كنت تعاني من الأنيميا فلا بد من تناول مكملات الحديد مع تناول الحليب و البيض والبروتين بشكل معتدل 

10- احرص على تناول الخضروات الورقية بكامل انواعها فهي مفيدة وتقوي المناعة . 


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