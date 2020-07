View this post on Instagram

اليوم يوافق ذكرى وفاة الفنان الكبير والقدير الدكتور عزت أبو عوف مشوار فني محترم في التمثيل والموسيقى ❤️ ربنا يرحمه ويغفرله. ۱ / ٧ / ۲۰۱۹ #بدرية_طلبة #Badria_Tolba . . Digital Media Management : @VeeStudios.inc