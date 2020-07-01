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توك شو

اللي يشتكي نعتبره كوفيد 19.. مدير العزل بمستشفى بنها: مش بنعرف نفرق بين البرد أو كورونا حتى الآن

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:07 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور باسم سعد مدير العزل بمستشفى بنها، إنه "لا نعرف الفرق بين فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، ودور البرد العادي دور الأنفلونزا، مضيفا أن أي مريض يشتكي نعتبره كورونا". 

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لقناة الحدث، أن المريض الذي يتم معالجته بدري يشفى سريعًا من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن بعد 8 أيام يتم معرفة حقيقة الدور وإصابة بالفيروس.

وتابع مدير العزل بمستشفى بنها، أن المسحة هى التي تشخص فيروس كورونا في المريض لكن لابد من شروط معينة لعملها، مؤكدا أنه من الممكن أن تظهر المسحة أن المريض غير حامل للفيروس وفي الحقيقة العكس وهذا أمر يحتاج لخبرة ودقة في عمل المسحة.

وأكمل الدكتور: "إحنا مش بنعرف نفرق بين البرد أو كورونا حتى الآن، والأمر يحتاج لوقت لكشفه على حقيقته"، لافتا إلى أن الطفل معرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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