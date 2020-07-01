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محافظ مطروح: 14فندقا جاهزة للسياحة الداخلية والدولية .. واستقبال أول فوج سياحي أوروبي 21 يوليو.. فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:49 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، إن المحافظة على أتم استعداد لاستقبال للسياحة الداخلية والخارجية الدولية، مضيفا أن المحافظة واعدة وتتمتع بشاطئ وساحل كبير.

وأضاف شعيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج "رأي عام"، المذاع عبر شاشة "تن"، مساء اليوم الأربعاء، أن المحافظة جاهزة للسياحة الداخلية والدولية بـ 14 فندقا، لافتا إلى أنه سيتم استقبال أول فوج سياحي أوروبي يوم 21 يوليو.

وتابع: ننتظر الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا المستجد حتى نعيد النظر في أمر فتح الشواطئ مرة أخرى،

وأكمل اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، أنه أول فوج سياحي يأتي للمحافظة يوم  21 يوليو من دول أوروبا، لافتا إلى أن المحافظة فيها المقومات المطلوبة للسياحة الخارجية.

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