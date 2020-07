بـ ملابس قصيرة.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

View this post on Instagram

إلي كل امرأة أنتي مصدر الحياة و الأمل أنتي مصدر الحب و السعادة كوني شجاعة و لديك في داخلك القدرة علي مواجهة كل ما هو صعب و مؤلم و لا تتنازلي عن احلامك و طموحاتك فأنتي دائمًا قادرة علي تحقيقها. كوني مشرقة ❤️