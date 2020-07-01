بـ ملابس قصيرة.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

إلي كل امرأة..

أنتي مصدر الحياة و الأمل..

أنتي مصدر الحب و السعادة..

كوني شجاعة و لديك في داخلك القدرة علي مواجهة كل ما هو صعب و مؤلم و لا تتنازلي عن احلامك و طموحاتك فأنتي دائمًا قادرة علي تحقيقها..

كوني مشرقة ".