تداول صور أسئلة فلسفة واستاتيكا الثانوية العامة عبر جروبات الغش .. والتعليم: جار تتبعها لضبط أصحابها

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ومن جانبها .. أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، أن فريق مكافحة الغش الالكتروني يقوم حاليا بتتبع الصور المتداولة للوقوف على مدى علاقتها بالامتحان ،وتحديد مكان و هوية مصورها وناشرها لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم ضده .

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، لإحباط محاولات الغش وضبط الغشاشين حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.





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وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه يتولى فريق مكافحة الغش الإلكتروني، تتبع الروابط الإلكترونية لصفحات الغش (مثل صفحات شاومينج وأعوانه) الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يقوم الأفراد القائمون على إدارتها باستغلالها؛ في الإخلال بأعمال الامتحانات وتسهيل عملية الغش الإلكتروني للطلاب بلجان سير الامتحان.



