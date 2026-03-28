محافظ الأقصر يستقبل نقيب محامين مصر ويؤكد دعمه للنقابات المهنية

استقبل المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، الأستاذ الدكتور عبد الحليم علام، نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، والأستاذ الدوشي شاكر نقيب محامين الأقصر.

جاء اللقاء لتقديم التهنئة لمحافظ الأقصر بمناسبة تجديد ثقة القيادة السياسية فيه، إلى جانب توجيه الشكر له على دعمه المتواصل لنقابة المحامين وتعاونه في تذليل العقبات أمام أعضائها.

ومن جانبه، أعرب محافظ الأقصر عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا حرصه الدائم على دعم النقابات المهنية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين تُعد شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.

وفي ختام اللقاء، تم إهداء محافظ الأقصر درع نقابة المحامين، تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر.