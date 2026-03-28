تحرير 416 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية بمختلف المراكز والقرى، في إطار توجيهاته المستمرة بإحكام الرقابة وضبط الأسعار والتصدي لكافة صور الغش التجاري أو استغلال المواطنين، خاصة في السلع الأساسية والدعم المقدم لهم.

وقال المحافظ إن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تهدر الدعم، لافتًا إلى أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة لضمان الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وأضاف محافظ أسيوط أن مديرية التموين برئاسة المهندس خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، شنت عدة حملات على مدار أسبوع بالتنسيق مع إدارتها الخارجية بالمراكز أسفرت عن تحرير 416 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت مخالفات في الأسواق والمخابز البلدية.

وأوضح المحافظ أن الحملات في مجال الأسواق نجحت في ضبط 21 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء، إلى جانب ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر وبدون فواتير، كما تم تحرير محاضر غلق لعدد من التجار التموينيين المخالفين، فضلًا عن تحرير 11 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و4 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و10 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و3 محاضر لبيعها بأزيد من السعر الرسمي، و3 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر، بالإضافة إلى 12 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم والمخابز الإفرنجية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملات على المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير 359 محضرًا متنوعًا ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحات بيانات، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار تلك الحملات بشكل يومي ومكثف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضبط منظومة العمل التمويني وتحقيق الاستقرار في الأسواق، مشددًا على أن حماية المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه يأتيان على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.