عبدالعاطي يشارك في اجتماع وزاري بـ إسلام آباد لبحث تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة
هجوم ألماني على ترامب.. ميرز يتهم الرئيس الأمريكي بإشعال المواجهة ضد إيران
قفزة جديدة لمنتخب مصر في تصنيف فيفا.. تصدر المركز 29 عالميا
الإمارات تعزز صادرات النفط عبر ميناء الفجيرة لتجاوز إغلاق مضيق هرمز
حقيقة انتشار مرض الالتهاب السحائي في مصر.. الصحة تكشف التفاصيل
غلق المحلات والمطاعم 9 مساءً اليوم ..ما هي الفئات المستثناة | فيديو
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت في البنوك 28-3-2026
دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. حالة الطقس اليوم السبت 28 مارس 2026 |فيديو
باكستان تستضيف وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية لاحتواء التصعيد
قرارات جديدة في الأهلي
20 دولة بالاتحاد الإفريقي ترفض دعم ترشيح ماكي سال أمينا عاما للأمم المتحدة
حرب إيران.. 3 حرائق بمناطق خليفة في أبو ظبي واستهداف رادار مطار الكويت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 416 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة بأسيوط

تحرير 416 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة بأسيوط
تحرير 416 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية بمختلف المراكز والقرى، في إطار توجيهاته المستمرة بإحكام الرقابة وضبط الأسعار والتصدي لكافة صور الغش التجاري أو استغلال المواطنين، خاصة في السلع الأساسية والدعم المقدم لهم.

وقال المحافظ إن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تهدر الدعم، لافتًا إلى أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة لضمان الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وأضاف محافظ أسيوط أن مديرية التموين برئاسة المهندس خالد محمد أحمد وكيل الوزارة، شنت عدة حملات على مدار أسبوع بالتنسيق مع إدارتها الخارجية بالمراكز أسفرت عن تحرير 416 محضرًا تموينيًا متنوعًا، شملت مخالفات في الأسواق والمخابز البلدية.

وأوضح المحافظ أن الحملات في مجال الأسواق نجحت في ضبط 21 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء، إلى جانب ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر وبدون فواتير، كما تم تحرير محاضر غلق لعدد من التجار التموينيين المخالفين، فضلًا عن تحرير 11 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و4 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و10 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و3 محاضر لبيعها بأزيد من السعر الرسمي، و3 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر، بالإضافة إلى 12 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم والمخابز الإفرنجية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملات على المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير 359 محضرًا متنوعًا ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحات بيانات، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار تلك الحملات بشكل يومي ومكثف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضبط منظومة العمل التمويني وتحقيق الاستقرار في الأسواق، مشددًا على أن حماية المواطن وضمان وصول الدعم لمستحقيه يأتيان على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

600 جنيه زيادة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب اليوم .. وعيار 21 مفاجأة

600 جنيه زيادة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب اليوم .. وعيار 21 مفاجأة

أرشيفي

بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.. الجيش الإيراني يقصف الأراضي الإماراتية

عائلة احمد حسام ميدو

بعد واقعة التجمع.. من هو حسين نجل أحمد حسام ميدو موهبة نادي الزمالك

وليد الفراج

أربعة زيرو مع الرأفة.. تعليق مفاجئ من وليد الفراج بعد هزيمة السعودية

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

ارشيفي

الإمارات .. سماع دوي انفجارات في أبو ظبي

احمد حسام ميدو

حبس نجل أحمد حسام ميدو 4 أيام .. ماذا حدث؟

هيثم حسن

معاه 3 جنسيات| هيثم حسن يتألق في منتخب مصر ...تعرف عليه

ترشيحاتنا

نائب رئيس جامعة الأزهر يستقبل وكيل الأزهر الشريف بمكتبه بأسيوط

دعما كبيرا لمسيرة العلم.. محمد عبد المالك يستقبل وكيل الأزهر في فرع الجامعة بأسيوط

صلاة الضحى

صلاة الضحى.. اعرف كيفية أدائها وفضلها وآخر وقت لها

الدعاء

دعاء الشفاء من كل الأمراض .. 10 أدوية ربانية

بالصور

أرباح بي واي دي للسيارات تتراجع للمرة الأولى منذ 2021.. ما السبب؟

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

سعر سكودا فيليشيا المستعملة .. صور

سكودا فيليشيا
سكودا فيليشيا
سكودا فيليشيا

لوك مختلف .. منة فضالي تبهر متابعيها

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

فستان كاجوال .. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهور لافت

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: شخصيتي بمسلسل درش هتلاقيها في الواقع.. ومحمد علي رزق توأمي

تحقيق نبوءة ليلي عبداللطيف

ليلى عبد اللطيف صادقة.. تعليق الدراسة في مصر 2026 يتحقق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد