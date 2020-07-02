خلال 24 ساعة.. السعودية تعلن تسجيل 3383 إصابة جديدة بكورونا و54 وفاة

أعلنت الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 3383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





وذكرت الصحة السعودية أنها سجلت 4909 شفاء من فيروس كورونا المستجد في المملكة.، بالإضافة إلى تسجيل 54 حالة وفاة جديدة.





وأشار المتحدث باسم الصحة السعودية إلى أن الدراسات حول ارتفاع الإصابات كان المقصود بها في شهر أبريل فقط، إلا أن ما حدث هو الارتفاع خلال 90 يومًا.





وذكر أن إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة وصلت إلى 197 ألفا و608 حالات، فيما وصلت حالات الوفاة إلى 1752 حالة.





وأكد الصحة السعودية على استمرار الفحوصات للوصول من أجل القضاء نهائيا على فيروس كورونا المستجد في المملكة.