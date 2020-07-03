ضاحى خلفان: احفظ الأمن نحفظك.. حتى لو كنا نمشي على عكازات





حيث كتب قائلًا:"شعاري.. احفظ الامن نحفظك... حتى لو كنا نمشي على عكازات".









اقرأ أيضًا:









وكان قد صرح خلفان أنه يمكن لأردوغان أن يبسط نفوذه على بلد كقطر لكن يستحيل أن يفرض نفوذه على شعب كالشعب الليبي، وقال: "أنا واثق أن ليبيا لن تكون مستعمرة تركية مثل قطر".





وأكد القائد العام السابق لشرطة دبي تمنيه أن يري جميع البلاد العربية بخير حيث قال: من منا لا يريد ان يرى بلدا عربيا في خير....امنيتي ان ارى كل اوطانا من موريتانيا الى صنعاء الناس في رفاهية وتقدم وازدهار...لكن اوضاع كهذه الاوضاع تركها كارثة..اليس فيكم رجلا رشيدا



