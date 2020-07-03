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أخبار العالم

ضاحى خلفان: احفظ الأمن نحفظك.. حتى لو كنا نمشي على عكازات

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر ضاحى خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

حيث كتب قائلًا:"شعاري.. احفظ الامن نحفظك... حتى لو كنا نمشي على عكازات".


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وكان قد صرح خلفان أنه يمكن لأردوغان أن يبسط نفوذه على بلد كقطر لكن يستحيل أن يفرض نفوذه على شعب كالشعب الليبي، وقال: "أنا واثق أن ليبيا لن تكون مستعمرة تركية مثل قطر".

وأكد  القائد العام السابق لشرطة دبي تمنيه أن يري جميع البلاد العربية بخير حيث قال: من منا لا يريد ان يرى بلدا عربيا في خير....امنيتي ان ارى كل اوطانا من موريتانيا الى صنعاء الناس في رفاهية وتقدم وازدهار...لكن اوضاع كهذه الاوضاع تركها كارثة..اليس فيكم رجلا رشيدا

 
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