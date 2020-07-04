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تعليم

ببوابات تعقيم وكواشف للحرارة.. جامعة الزقازيق تبدأ أول أيام امتحانات السنوات النهائية.. شاهد

السبت 04/يوليه/2020 - 12:44 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور "عثمان شعلان" رئيس جامعة الزقازيق انه إنطلقت ،اليوم،أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للسنوات النهائية بكليات ومعاهد جامعة الزقازيق، ومن المقرر ان تستمر حتى منتصف أغسطس القادم وسط إجراءات وتدابير إحترازية ووقائية مشددة.


وأضاف رئيس الجامعة ، أنه من المقرر أن يؤدي 31 ألف و985 طالب وطالبة بمراحل البكالوريوس والليسانس إمتحانات الفصل الدراسي الثاني بعدد 15 كلية ومعهد بالجامعة ،لافتًا إلي أن الجامعة أنهت جميع الإجراءات الاحترازية ، وتم تزويد جميع الكليات ببوابات للتطهير والتعقيم وكواشف حرارية وفرق طبية، لحماية الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة الدريس ومعاونيهم من إنتشار فيروس كورونا .

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ومن جانبه فقد تفقد الدكتور عبدالمنعم نافع المشرف على قطاع التعليم والطلاب،لجان إمتحانات المعهد الفني للتمريض ، يرافقه الدكتورة نادية طه عميد كلية التمريض ،والدكتورة أماني صبحي وكيل الكلية للدراسات العلي واثنى على هدوء اللجان وإلتزام الطلاب أثناء تأدية الإمتحان ،متمنيًا لهم النجاح والتوفيق.


وخلال الزيارة،إطمئن "نافع" على توفير سبل الراحة والسلامة داخل لجان الإمتحانات وإجراء الكشف الحراري للجميع قبل دخول اللجان ،وإلتزام الطلاب بتنفيذ الإجراءات الوقائية وإرتداء الكمامات ووجود مسافات بينية مناسبة بين الطلاب ،بالإضافة إلى منع التجمعات عند دخولهم وخروجهم من الحرم الجامعي.


فيما أكدت الدكتورة "نادية طه" أن إمتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمعهد الفني للتمريض بدأت اليوم وتستمر حتى يوم الإثنين 27 يوليو الجاري ،مشيرة إلى أن اليوم يؤدي 470 طالب وطالبة بالفرقة الثانية والنهائية بالمعهد إمتحان مادة تمريض صحة المجتمع ،مع إتخاذ كافة التدابير الوقائية وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم الدورية للجان قبل وبعد الإمتحان.

ببوابات تعقيم وكواشف للحرارة.. جامعة الزقازيق تبدأ أول أيام امتحانات السنوات النهائية.. شاهد
ببوابات تعقيم وكواشف للحرارة.. جامعة الزقازيق تبدأ أول أيام امتحانات السنوات النهائية.. شاهد
ببوابات تعقيم وكواشف للحرارة.. جامعة الزقازيق تبدأ أول أيام امتحانات السنوات النهائية.. شاهد
ببوابات تعقيم وكواشف للحرارة.. جامعة الزقازيق تبدأ أول أيام امتحانات السنوات النهائية.. شاهد
ببوابات تعقيم وكواشف للحرارة.. جامعة الزقازيق تبدأ أول أيام امتحانات السنوات النهائية.. شاهد
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