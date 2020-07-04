ببوابات تعقيم وكواشف للحرارة.. جامعة الزقازيق تبدأ أول أيام امتحانات السنوات النهائية.. شاهد

أكد الدكتور "عثمان شعلان" رئيس جامعة الزقازيق انه إنطلقت ،اليوم،أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للسنوات النهائية بكليات ومعاهد جامعة الزقازيق، ومن المقرر ان تستمر حتى منتصف أغسطس القادم وسط إجراءات وتدابير إحترازية ووقائية مشددة.





وأضاف رئيس الجامعة ، أنه من المقرر أن يؤدي 31 ألف و985 طالب وطالبة بمراحل البكالوريوس والليسانس إمتحانات الفصل الدراسي الثاني بعدد 15 كلية ومعهد بالجامعة ،لافتًا إلي أن الجامعة أنهت جميع الإجراءات الاحترازية ، وتم تزويد جميع الكليات ببوابات للتطهير والتعقيم وكواشف حرارية وفرق طبية، لحماية الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة الدريس ومعاونيهم من إنتشار فيروس كورونا .

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