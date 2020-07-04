32 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الزقازيق اليوم

تستعد جامعة الزقازيق، اليوم، لانطلاق أعمال إمتحانات السنوات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ بمختلف كليات ومعاهد الجامعة؛ حيث سيؤدي اليوم 31 ألفا و٩٨٥ طالبا وطالبة الامتحانات،وسط إجراءات احترازية مشددة .

وقال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق: إن أعمال إمتحانات السنوات النهائية تنطلق اليوم،مشيرا الي اتخاذ الجامعة جميع الإجراءات الوقائية وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم المستمرة للقاعات ومنع التزاحم بالحرم الجامعي وتوفير كافة المستلزمات الوقائية والأدوية اللازمة .

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وناشد "شعلان " جميع الطلاب بضرورة الإلتزام بإتباع القواعد التي تم الإعلان عنها لضمان سلامتهم أثناء فترة الإمتحانات وارتداء الكمامات ومنع تداول الأدوات فيما بينهم .

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم وضع خطة للتعامل الأمن عند ظهور حالة أشتباه الإصابة بكورونا ونقلها إلي مستشفي الجامعة للفحص وإجراء التحاليل وتلقي العلاج اللازم.