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تعليم

32 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الزقازيق اليوم

السبت 04/يوليه/2020 - 09:47 ص
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
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محمد الطحاوي

تستعد جامعة الزقازيق، اليوم، لانطلاق أعمال إمتحانات السنوات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ بمختلف كليات ومعاهد الجامعة؛ حيث سيؤدي اليوم 31 ألفا و٩٨٥ طالبا وطالبة الامتحانات،وسط إجراءات احترازية مشددة .

 

وقال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق: إن أعمال إمتحانات السنوات النهائية تنطلق اليوم،مشيرا الي اتخاذ الجامعة جميع الإجراءات الوقائية وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم المستمرة للقاعات ومنع التزاحم بالحرم الجامعي وتوفير كافة المستلزمات الوقائية والأدوية اللازمة .

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وناشد "شعلان "  جميع الطلاب بضرورة الإلتزام بإتباع القواعد التي تم الإعلان عنها لضمان سلامتهم أثناء فترة الإمتحانات وارتداء الكمامات ومنع تداول الأدوات فيما بينهم .

 

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم وضع خطة  للتعامل الأمن عند ظهور حالة أشتباه الإصابة بكورونا ونقلها إلي مستشفي الجامعة للفحص وإجراء التحاليل وتلقي العلاج اللازم.

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