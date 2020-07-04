32 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الزقازيق اليوم

تستعد جامعة الزقازيق، اليوم، لانطلاق أعمال إمتحانات السنوات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ بمختلف كليات ومعاهد الجامعة؛ حيث سيؤدي اليوم 31 ألفا و٩٨٥ طالبا وطالبة الامتحانات،وسط إجراءات احترازية مشددة .
وقال الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق: إن أعمال إمتحانات السنوات النهائية تنطلق اليوم،مشيرا الي اتخاذ الجامعة جميع الإجراءات
الوقائية وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم المستمرة للقاعات ومنع التزاحم بالحرم
الجامعي وتوفير كافة المستلزمات الوقائية والأدوية اللازمة .
وناشد "شعلان " جميع
الطلاب بضرورة الإلتزام بإتباع القواعد التي تم الإعلان عنها لضمان سلامتهم أثناء
فترة الإمتحانات وارتداء الكمامات ومنع تداول الأدوات فيما بينهم .
وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم وضع خطة للتعامل الأمن عند ظهور حالة أشتباه الإصابة
بكورونا ونقلها إلي مستشفي الجامعة للفحص وإجراء التحاليل وتلقي العلاج اللازم.