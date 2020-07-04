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تعليم

وسط إجراءات وقائية.. توافد طلاب الثانوية الأزهرية على اللجان لأداء امتحان الجغرافيا.. فيديو وصور

السبت 04/يوليه/2020 - 09:29 ص
صدى البلد
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سيد أحمد- احمد بيسو
توافد طلاب الثانوية الأزهرية على لجان الامتحانات، صباح اليوم، لأداء امتحان الجغرافيا، وسط تشديدات أمنية واحترازية للوقاية من وباء كورونا.

ورصدت عدسة "صدى البلد"، دخول طلاب الثانوية الأزهرية للجان لأداء الامتحان في مادة الجغرافيا. 

وتبلغ أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019 - 2020، من القسم الأدبي بنين 50602، وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا. 

وتم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسئولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.

وسط إجراءات وقائية.. توافد طلاب الثانوية الأزهرية على اللجان لأداء امتحان الجغرافيا.. فيديو وصور
وسط إجراءات وقائية.. توافد طلاب الثانوية الأزهرية على اللجان لأداء امتحان الجغرافيا.. فيديو وصور
وسط إجراءات وقائية.. توافد طلاب الثانوية الأزهرية على اللجان لأداء امتحان الجغرافيا.. فيديو وصور
وسط إجراءات وقائية.. توافد طلاب الثانوية الأزهرية على اللجان لأداء امتحان الجغرافيا.. فيديو وصور
وسط إجراءات وقائية.. توافد طلاب الثانوية الأزهرية على اللجان لأداء امتحان الجغرافيا.. فيديو وصور
وسط إجراءات وقائية.. توافد طلاب الثانوية الأزهرية على اللجان لأداء امتحان الجغرافيا.. فيديو وصور
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