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تعليم

المراجعة النهائية في الفيزياء لطلاب الثانوية الأزهرية .. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:20 ص
المراجعة النهائية
المراجعة النهائية في الجغرافيا لطلاب الشهادة الثانوية الأزهر
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محمد شحتة
ينشر موقع صدى البلد الإخباري، المراجعة النهائية في مادة الجغرافيا لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. 

ويقدم المراجعة، الدكتور باسم الملاح، دكتوراه في طرق ومناهج التدريس، والتي تتضمن مراجعة ليلة الامتحان في مادة الجغرافيا لمساعدة الطلاب على المذاكرة والتسهيل عليهم بشكل مبسط. 


يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127  وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا ، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى12 طالبًا. 

وتم تخصيص الأرقام: 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.
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