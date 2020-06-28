طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الحديث اليوم

يؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، صباح اليوم الأحد، امتحان مادة الحديث، للقسم العلمي، في امتحانات نهاية العام.

يؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، صباح اليوم الأحد، امتحان مادة الحديث، للقسم العلمي، في امتحانات نهاية العام.

ووجه قطاع المعاهد الأزهرية، جميع المناطق على مستوى الجمهورية، بتوفير أدوات التعقيم والتطهير وقياس درجة حرارة الطلاب والطالبات أثناء الدخول التنظيف المستمر للجان.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019 /2020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.





كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بالمحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.





جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.