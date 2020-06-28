سجل بلاغك عن صفحات وجروبات الغش رسميًا.. عبر هذا الرابط الآن

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، استفسارات عديدة من أولياء الأمور تتساءل عن كيفية الإبلاغ عن صفحات وجروبات الغش الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة (مثل واتس آب وتليجرام) والتي تنشط بشكل ملحوظ خلال فترة امتحانات الثانوية العامة 2020.
ومن جانبه، رد وزير التربية والتعليم قائلا: إنه لتقديم أي شكوى متعلقة بامتحانات الثانوية العامة يمكن الدخول على منصة شكاوى الثانوية العامة thanwya.emis.gov.eg/complain
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كما أضاف وزير التربية والتعليم أنه يمكن أيضا تقديم الشكاوى من خلال التواصل على "واتس آب" من خلال هذا الرقم:
01148970610
وشدد وزير التربية والتعليم على أنه لن تستجيب الوزارة إلى الشكاوى المرسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التليفونات الشخصية.