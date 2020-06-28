سجل بلاغك عن صفحات وجروبات الغش رسميًا.. عبر هذا الرابط الآن

ومن جانبه، رد وزير التربية والتعليم قائلا: إنه

يمكن الدخول على منصة شكاوى الثانوية





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كما أضاف وزير التربية والتعليم أنه يمكن أيضا تقديم الشكاوى من خلال التواصل على "واتس آب" من خلال هذا الرقم:

01148970610





وشدد وزير التربية والتعليم على أنه لن تستجيب الوزارة إلى الشكاوى المرسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التليفونات الشخصية.